La Laguna aterriza en el 79º Festival de Cine de Cannes con el Isla Calavera

El equipo del Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera ya se encuentra en la localidad francesa de Cannes, donde hasta el 23 de mayo se celebra la edición número 79 de su certamen cinematográfico internacional, el de mayor prestigio en el mundo.
Esta participación en Cannes, que cuenta con el patrocinio principal del Ayuntamiento de La Laguna, reafirma “el posicionamiento internacional de un festival que lleva el nombre de nuestro municipio y que, en apenas 10 años, ha logrado consolidarse como una referencia cultural de primer orden en el Archipiélago”, puso este jueves de relieve el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, quien considera que la iniciativa reforzará además la marca de la ciudad en un escenario de primer nivel, proyectando sus valores culturales, patrimoniales y creativos.
FEDERACIÓN MÉLIÈS
Los directores del Isla Calavera, que celebrará su décima edición del 6 al 15 de noviembre, Daniel Fumero y Ramón González Trujillo, han tomado ya parte en el encuentro de la Federación Internacional Méliès (MIFF), celebrado en el marco del Marché du Film del Festival de Cannes, uno de los principales espacios de la industria cinematográfica internacional.
Durante esta reunión, el equipo del festival presentó ante representantes de los 22 países miembros de la federación la próxima entrega del festival canario que tendrá lugar en La Laguna. Este hito, subrayaron desde el Ayuntamiento de Aguere, consolida la trayectoria de Isla Calavera como una de las citas destacadas del cine fantástico en el ámbito internacional.
El encuentro tuvo lugar en el Fantastic Pavilion, un espacio de referencia para el género dentro del mercado de Cannes, que ofreció el entorno idóneo para compartir avances y reforzar la proyección internacional del festival tinerfeño. Ahí ya se expone el Trofeo de Honor de Isla Calavera, de igual modo que están disponibles postales promocionales que adelantan la imagen del cartel oficial de la décima edición.
Asimismo, durante estos primeros días en Cannes, la comitiva del Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna viene manteniendo reuniones estratégicas con profesionales del sector, con el objetivo de avanzar en la configuración de la programación del festival y fomentar la atracción de rodajes al municipio.
ENCUENTRO
El próximo sábado tendrá lugar el momento más destacado del Isla Calavera en Cannes, con el acto de presentación de la décima edición ante productores, distribuidores, programadores, responsables de festivales, prensa especializada e instituciones culturales de todo el mundo. En ese encuentro, que también tendrá lugar en el espacio Fantastic Pavilion del Marché du Film, se dará a conocer el cartel oficial de esta nueva edición y los principales invitados nacionales e internacionales que tomarán parte del Isla Calavera en el mes de noviembre.