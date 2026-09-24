DIARIO DE AVISOS estrena en primicia el spot del décimo aniversario del Festival Isla Calavera

Diario de Avisos estrena en su edición digital el spot oficial del décimo aniversario del Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera. La pieza, protagonizada por el actor Eduardo Noriega, Premio Isla Calavera de Honor 2023 y dos veces nominado al Goya, se presentará en gran pantalla este jueves en Multicines Tenerife, en el marco de la sesión especial del ciclo prefestival dedicada a Dentro del laberinto (1986), de Jim Henson. El vídeo cuenta también con la locución de Camilo García, actor de doblaje mítico que ha puesto voz en español a Harrison Ford (Star Wars) y a Anthony Hopkis (El silencio de los corderos), entre otros.
Doble homenaje en el décimo aniversario
El spot rinde homenaje al leitmotiv principal de esta décima edición del festival, que celebra 40 años desde el estreno de La mosca (1986), una de las obras cumbre del director canadiense David Cronenberg y un clásico indiscutible del cine de terror, ciencia ficción y el subgénero del body horror, y también a Tesis (1996), de Alejandro Amenábar, en su 30 aniversario. Con esta doble celebración, Isla Calavera subraya su compromiso con los clásicos que han definido el fantástico y con las nuevas generaciones que los descubren y reinterpretan.
Un rostro clave del fantástico español
Eduardo Noriega es uno de los actores españoles más destacados de su generación, reconocido internacionalmente por protagonizar películas clave como Tesis (1996) y Abre los ojos (1997), de Amenábar; El espinazo del diablo (2001), de Guillermo del Toro; El lobo (2004), de Miguel Courtois; o la cinta de acción El último desafío (2013), junto a Arnold Schwarzenegger. Su presencia en el spot refuerza el vínculo del festival con los grandes nombres del cine fantástico y de género, y pone en valor su trayectoria como intérprete de referencia en títulos que han marcado la historia del género en España y en el mundo.
Décima edición del 6 al 15 de noviembre
El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera celebrará su décima entrega del 6 al 15 de noviembre en Tenerife, con la presencia de estrellas internacionales como Christopher Lambert (Los Inmortales) y Tom Berenger (Platoon), quienes recibirán sendos premios honoríficos. Además, visitarán el festival el cineasta, productor y guionista Lloyd Kaufman, fundador de la productora estadounidense Troma Entertainment; y la actriz Lone Fleming, protagonista de clásicos del fantaterror español como La noche del terror ciego, quienes recibirán el Premio Isla Calavera Leyenda del Fantástico.
Próximamente se dará a conocer el programa de proyecciones y actividades paralelas y nuevos invitados que se sumarán al cartel de este décimo aniversario del Festival Isla Calavera.
Organización y patrocinadores
El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera está organizado por la Asociación Cultural Charlas de Cine, Multicines Tenerife y la publicación especializada Tumbaabierta.com, con el Ayuntamiento de La Laguna, a través de su área de Cultura, como patrocinador principal. Cuenta también con el apoyo del Gobierno de Canarias, Promotur Turismo de Islas Canarias, el Cabildo de Tenerife, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Canary Islands Film y Volcanic Xperience, además de otros colaboradores públicos y privados.