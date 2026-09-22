Diego Navarro lleva a San Sebastián la música de ‘Winnipeg, el barco de la esperanza’, en su estreno mundial en directo

El compositor y director de orquesta tinerfeño Diego Navarro estrenó este fin de semana en el Velódromo de San Sebastián su suite de concierto de la banda sonora de ‘Winnipeg, el barco de la esperanza’, interpretada por la Euskadiko Orkestra y el Orfeón Donostiarra bajo la dirección de Juan José Ocón.
Dirigida por Beñat Beitia y Elio Quiroga, la película, una coproducción entre España, Chile y Argentina, participa esta semana en el 74º Festival de Cine de San Sebastián dentro de la sección no competitiva Zinemira, dedicada a la producción cinematográfica vasca.
Diego Navarro presentó al público que llenaba el Velódromo su música, uno de sus trabajos “más intimistas y personales hasta la fecha”. La actuación permitió disfrutar una pieza de concierto que aúna varias de las composiciones centrales de una banda sonora concebida para gran orquesta y coro. Construida alrededor de la memoria, el desarraigo y la esperanza. El tema principal, incluido en la suite, escrito por Navarro seis años atrás, durante la pandemia, funciona como columna vertebral musical de la película y recorre emocionalmente la historia del Winnipeg y de quienes encontraron en aquel barco una posibilidad de comenzar de nuevo.
El concierto, coorganizado por el Festival de San Sebastián, la Euskadiko Orkestra y la Fundación SGAE, supone un paso más en el recorrido de una partitura que Diego Navarro concibió como uno de los pilares narrativos de la película. La banda sonora relata el viaje de Víctor y Julia, padre e hija obligados a abandonar España tras la caída de Barcelona en 1939, atravesar los campos de internamiento franceses y embarcar finalmente en el Winnipeg rumbo a Chile. Inspirada en hechos reales, la película está basada en la novela gráfica de Laura Martel.