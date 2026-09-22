Verónica Ramírez Hermoso cierra su trilogía de ficción con ‘La esencia del núcleo’

La escritora Verónica Ramírez Hermoso pone punto final a la trilogía Esencia con la publicación de La esencia del núcleo, una novela que será presentada este viernes 25 de septiembre, a las 18.00 horas, en TEA Tenerife Espacio de las Artes, en Santa Cruz de Tenerife.
La nueva obra culmina un proyecto literario iniciado hace apenas un año con Esencia oculta, el debut de la autora grancanaria afincada en Tenerife, y continuado posteriormente con Guardianes de la esencia. Tres novelas que construyen una misma historia en la que ciencia, misterio y fantasía se entrelazan sobre escenarios y acontecimientos reconocibles.
Todo comenzó con Sara, una joven estudiante de Biología que, en medio de la incertidumbre provocada por la pandemia de la COVID-19, se incorporaba a un proyecto de investigación relacionado con la vacuna. Lo que inicialmente parecía desenvolverse en los límites de la ciencia acababa conduciendo a la protagonista hacia una realidad mucho más compleja y hacia un pasado que ni siquiera recordaba haber vivido.
Ramírez Hermoso concibió así una fantasía urbana alejada de los códigos más tradicionales del género. Como explicó la propia autora a DIARIO DE AVISOS con motivo de la aparición de su primera novela, en Esencia «no hay dragones», sino acontecimientos estrechamente ligados al mundo contemporáneo sobre los que incorpora elementos fantásticos y de magia. Su propósito era precisamente que esa proximidad con la realidad permitiera al lector identificarse con los personajes y otorgase verosimilitud a aquello que pertenece al terreno de la fantasía.
La segunda entrega, Guardianes de la esencia, amplió ese universo y elevó las consecuencias de las decisiones de sus protagonistas. Sara descubre entonces que su relación con el virus es mucho más profunda de lo que imaginaba, mientras una guerra secreta, las traiciones, las alianzas y el regreso inesperado de su madre conducen la historia hacia nuevos interrogantes.
Ahora, La esencia del núcleo recoge todos esos hilos para conducirlos hacia su desenlace. Sara y Noa comprenden que la batalla que creían estar librando era solo el principio y que las respuestas que persiguen pueden llevarlas hasta un secreto capaz de alterar cuanto conocen sobre el origen de la humanidad.
La novela aborda además cuestiones que van más allá de la propia aventura fantástica: la libertad, la manipulación de las emociones, la capacidad de decidir sobre la propia vida, el sacrificio y los límites que una persona está dispuesta a cruzar para proteger a quienes ama. En esta última entrega, el mundo vuelve a aproximarse al colapso mientras las protagonistas se enfrentan a un adversario capaz de utilizar las emociones y la voluntad de millones de personas como un arma.
Con 250 páginas, La esencia del núcleo culmina una trilogía cuya gestación, según ha explicado Ramírez Hermoso, surgió de una manera mucho más espontánea de lo que podría sugerir una historia concebida en tres volúmenes. Cuando comenzó a escribir Esencia oculta ni siquiera se había planteado publicarla. Fue su hija mayor, una de sus primeras lectoras, quien le sugirió detener el relato en un determinado momento y continuar la historia en nuevos libros.
Aquella idea terminó convirtiéndose en Esencia, un proyecto que ha acompañado a Verónica Ramírez Hermoso durante los últimos años y con el que ha construido un universo propio en el que lo cotidiano y lo extraordinario conviven constantemente.
La cita de este viernes en TEA servirá ahora para presentar a los lectores el desenlace de ese viaje. Con La esencia del núcleo, la autora cierra la historia de Sara y Noa y completa un recorrido literario que comenzó bajo la sombra de una pandemia y termina planteando una pregunta mucho más amplia: hasta dónde somos capaces de llegar cuando están en juego nuestra libertad, nuestros afectos y aquello que creemos que nos hace humanos.