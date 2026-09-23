Detenido tras un atraco a punto de cuchillo en el sur de Tenerife que circuló por redes sociales

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 27 años como presunto autor de un robo con violencia e intimidación en un establecimiento abierto 24 horas de Puerto Santiago, en el municipio de Santiago del Teide. El sospechoso habría amenazado al empleado con un cuchillo y se habría llevado 975 euros de la recaudación y un teléfono móvil.
Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 20 de septiembre. Según ha informado la Guardia Civil, el hombre accedió al establecimiento vestido con prendas oscuras, con el rostro oculto y portando un arma blanca.
Una vez dentro, habría utilizado el cuchillo para intimidar al trabajador y exigirle la recaudación disponible en ese momento. El botín ascendía a 975 euros, a los que se sumó un teléfono móvil.
El vídeo del robo circuló por redes
El asalto tuvo una amplia difusión después de que las imágenes del robo captadas por las cámaras de seguridad circularan por redes sociales, según señala la Guardia Civil.
Tras recibir la denuncia presentada por el propietario del establecimiento, agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Guía de Isora iniciaron las pesquisas.
Los investigadores analizaron las grabaciones de seguridad y realizaron diferentes gestiones que les permitieron identificar a un posible autor.
La Guardia Civil sostiene que, una vez reunidos indicios suficientes sobre su presunta participación en el robo, los agentes localizaron y detuvieron al sospechoso.
El arrestado, vecino del municipio y con antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, fue puesto junto con las diligencias instruidas a disposición de la autoridad judicial competente.