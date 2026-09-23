Detenido el presunto autor del apuñalamiento a un hombre en Anaga

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor del apuñalamiento ocurrido este martes en Anaga, en Santa Cruz de Tenerife, después de una discusión vecinal que terminó con un hombre de 42 años herido por arma blanca.
Según ha informado el cuerpo policial, el detenido es un hombre de unos 60 años que habría mantenido una discusión con la víctima antes de producirse la agresión.
Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 14.05 horas en el Camino de El Draguillo, una ruta situada en el Parque Rural de Anaga. Tal y como adelantó DIARIO DE AVISOS, el afectado sufrió varias heridas por arma blanca, entre ellas en la zona de las costillas y en un muslo.
Fue el propio herido quien llamó al 112 Canarias para comunicar que había sido apuñalado y que necesitaba asistencia sanitaria.
La primera valoración de las lesiones hizo temer inicialmente por su gravedad y motivó la movilización de un helicóptero de emergencias para evacuarlo desde esta zona de difícil acceso.
Fuentes de la investigación confirmaron posteriormente a DIARIO DE AVISOS que las lesiones resultaron ser de carácter menos grave de lo estimado en un primer momento.
En el dispositivo desplegado participaron efectivos de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, Policía Nacional y los recursos de emergencia movilizados para atender y trasladar al afectado.
La Policía Judicial mantiene abierta la investigación para esclarecer por completo las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento y la posterior agresión con arma blanca.