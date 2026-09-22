Apuñalan a un hombre en plena ruta de senderismo en Anaga

Un hombre ha resultado herido de gravedad este martes tras ser apuñalado en el Camino de El Draguillo, una ruta de senderismo situada en el Parque Rural de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife.
Los hechos se produjeron a las 14:05 horas, según ha confirmado DIARIO DE AVISOS con fuentes de la Policía Nacional. La víctima sufrió heridas por arma blanca en la zona de las costillas y en un muslo.
Fue la propia víctima quien dio la voz de alarma y llamó al 112 Canarias para manifestar que le habían apuñalado y que precisaba de atención médica. La gravedad de las lesiones obligó a movilizar hasta el lugar un helicóptero de emergencias para evacuar al herido.
En el operativo desplegado en la zona participaron agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife y de la Policía Nacional.
La Policía Nacional investiga el apuñalamiento en Anaga
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la agresión en el Camino de El Draguillo.
El Camino de El Draguillo discurre por el entorno del Parque Rural de Anaga y forma parte de la red de senderos de esta zona del municipio de Santa Cruz de Tenerife.