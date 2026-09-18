Los vecinos de Anaga piden apoyo a Bermúdez por el caos de tráfico

Las asociaciones vecinales del parque rural de Anaga han lanzado el guante al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, para que se una a la lucha de los caseríos en contra de la masificación de coches y guaguas turísticas en el Macizo y que les imposibilita, en muchas ocasiones, poder llegar o salir de sus propias viviendas debido al colapso de tráfico.
Los vecinos, que han sido convocados por el Cabildo insular a una reunión el día 30 para debatir la Estrategia de Movilidad para Anaga, exigen al regidor capitalino que haga frente común con los residentes y manifieste en ese encuentro la postura que ha defendido esta semana en una emisora local al respecto.
Bermúdez afirmó en Radio Marca, respecto al tema de la movilidad de Anaga, que “me pongo del lado de sus vecinos y vecinas. Anaga no es solo un espacio natural protegido, es también un territorio habitado, con pueblos y personas que necesitan desplazarse cada día. Sus características hacen prácticamente imposible crear nuevos aparcamientos y tampoco tiene sentido seguir aumentando el número de vehículos que acceden al territorio.
La solución pasa por ordenar y limitar la entrada de vehículos de visitantes, garantizando al mismo tiempo la movilidad de quienes allí viven”.
En este sentido, añadió que “proteger este espacio único también significa evitar su saturación y poner a los residentes en el centro de cualquier decisión. Debe garantizarse la circulación de quienes viven en Anaga y limitar y escalonar la entrada de quienes acuden de visita. También rechazó que la idea de construir más aparcamientos sea la respuesta en un espacio protegido como el Macizo”.
Las declaraciones del alcalde son las que los residentes quieren que traslade, en voz propia, en este próximo encuentro con el Cabildo, a quien critican por unas medidas de control que no se traducen en mejoras en la circulación, sobre todo en la Cruz del Carmen. Además, los vecinos han mostrado su sorpresa por el contenido de esta reunión con las áreas de Movilidad y Medio Natural de la Corporación insular, pues “nos citan para una devolución de alegaciones a la Estrategia de Movilidad, en la que se lleva trabajando casi dos años, cuando a ninguna asociación ni vecino han preguntado ni realizado encuestas”, alegan.