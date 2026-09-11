Vecinos de Anaga se movilizarán el próximo mes por el caos del tráfico

Los vecinos del Macizo de Anaga preparan nuevas movilizaciones en señal de protesta al caos del tráfico que padecen en las carreteras de acceso a los caseríos. “En 20 días Anaga saldrá la calle y esta vez será en el cruce de Las Canteras o a pie del monte, según la mayoría de los residentes, donde volveremos a cortar la vía”, afirmaron los afectados.
Los vecinos, que se movilizaron el pasado marzo en la Cruz del Carmen con un efecto que no fue el esperado ante la restricción de vehículos llevada a cabo por la Guardia Civil, no dudan en retomar la lucha contra el Cabildo, al que critican por “habernos tomado el pelo ante reiterados anuncios sobre la puesta en marcha de cámaras y presencia policial que sigue brillando por su ausencia”, alegan.
Exigen poder salir y llegar a sus casas sin sufrir colas interminables de guaguas y vehículos turísticos y, de paso, reclaman cuadrillas contra la flora exótica.