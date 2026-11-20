Un análisis del agua de la playa de Las Teresitas, realizado el pasado 16 de noviembre para el Gobierno de Canarias, ha detectado niveles elevados de la bacteria Escherichia coli (E. coli). Pese al resultado obtenido, la principal zona de baño de Santa Cruz de Tenerife ha permanecido abierta al público, a diferencia de lo ocurrido en otros episodios similares registrados en playas del Archipiélago.
El estudio recoge una concentración de 800 UFC/100 ml de E. coli, una cifra que supera los 500 establecidos como valor de referencia. Así consta en el Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño, donde también se señala, en el apartado de observaciones, que el resultado está “pendiente de valoración (por evaluación) de la administración sanitaria”.
Esta evaluación corresponde a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y, concretamente, a Salud Pública, el organismo que insta a los ayuntamientos a adoptar medidas como el cierre temporal de zonas de baño, incluso cuando las administraciones municipales discrepan de la decisión.
Así ha sucedido en distintas ocasiones en Playa Jardín, en Puerto de la Cruz, donde los resultados de las analíticas han motivado restricciones al baño.
Las Teresitas sigue abierta cuatro días después del análisis
Lo llamativo de este caso es que, transcurridos cuatro días desde la toma de muestras, Las Teresitas continúa abierta al baño, pese a que el resultado registrado supera el valor de referencia.
En otros episodios similares ocurridos en playas de Tenerife y del resto de Canarias, la intervención de las autoridades sanitarias ha sido prácticamente inmediata.
Sin embargo, en esta ocasión, el propio documento deja pendiente la valoración del resultado por parte de la administración sanitaria, sin que se haya producido el cierre de la zona de baño durante este periodo.
Un fuerte contraste con los análisis anteriores
La analítica del 16 de noviembre también refleja diferencias importantes entre los dos parámetros bacteriológicos examinados.
Mientras que la presencia de E. coli alcanza las 800 UFC/100 ml, los resultados correspondientes a los enterococos son considerablemente inferiores, con apenas seis UFC/100 ml.
También resulta significativo el aumento de E. coli respecto a los controles efectuados durante los meses anteriores.
En el análisis del 19 de octubre, la concentración de esta bacteria fue de 29 UFC/100 ml. Por su parte, las muestras tomadas el 21 de septiembre arrojaron un resultado de nueve UFC/100 ml, mientras que las del 7 de septiembre registraron 29 UFC/100 ml.
Estas cifras quedan muy lejos de las 800 UFC/100 ml detectadas ahora en la playa de Santa Cruz de Tenerife.
El considerable incremento respecto a las analíticas anteriores podría explicar que el resultado haya quedado pendiente de una evaluación específica por parte de la administración sanitaria.
No obstante, la situación contrasta con la respuesta adoptada en otras playas de la Isla y del Archipiélago, donde la detección de niveles elevados en los parámetros analizados ha dado lugar a actuaciones más rápidas para restringir el baño.