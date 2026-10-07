Vuelven a cerrar Playa Jardín por bacterias fecales: “Déjenla cerrada y terminan antes”

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha cerrado este miércoles, 7 de octubre, una zona de Playa Jardín después de que los últimos análisis sanitarios detectaran niveles elevados de bacterias indicadoras de contaminación fecal. La prohibición afecta a Playa Grande Centro, declarada temporalmente “no apta para el baño”.
El cierre se produce después de que la Dirección del Área de Salud de Tenerife comunicara al Consistorio los resultados de una muestra tomada el pasado 5 de octubre dentro de las actuaciones de vigilancia sanitaria de las aguas de baño.
En concreto, el análisis realizado en el punto PM4, correspondiente a Playa Grande Centro, frente al bar situado a la izquierda de la playa, detectó 220 UFC/100 ml de enterococos intestinales y 190 UFC/100 ml de E. coli.
Según recoge el oficio de Salud Pública, el valor de enterococos intestinales supera el nivel de referencia establecido para esta zona de baño. Por este motivo, se ha abierto un periodo de contaminación de corta duración y se ha ordenado la prohibición temporal del baño.
Otra zona de Playa Jardín bajo seguimiento
Las analíticas también han detectado valores elevados en otro punto de Playa Jardín, aunque en este caso no se ha ordenado el cierre.
En el punto PM1, correspondiente a El Charcón derecha, frente al bar situado en la zona del Castillo San Felipe, se registraron 160 UFC/100 ml de enterococos intestinales y 90 UFC/100 ml de E. coli, este último como valor estimado.
Salud Pública ha establecido en este punto un periodo de seguimiento, al superar los enterococos el valor de referencia contemplado para esta zona.
El organismo sanitario también ha requerido al Ayuntamiento que investigue las causas que hayan podido originar la contaminación, adopte las medidas correctoras necesarias y remita posteriormente un informe sobre las actuaciones realizadas.
El Consistorio ha señalado que ya trabaja en las comprobaciones necesarias para solucionar la situación y garantizar la seguridad de los usuarios. La zona afectada permanecerá señalizada.
Cuarto cierre de Playa Jardín en 2026
Este nuevo episodio supone el cuarto cierre efectivo de Playa Jardín en lo que va de año.
El anterior se produjo el pasado 30 de septiembre, cuando Salud Pública volvió a detectar valores desfavorables en Playa Grande. La restricción fue levantada al día siguiente, 1 de octubre, después de que nuevas analíticas determinaran que el agua volvía a ser apta para el baño.
Antes se habían producido cierres temporales el 12 de agosto y el 3 de septiembre, ambos relacionados con resultados microbiológicos desfavorables. En agosto, por ejemplo, una muestra llegó a registrar 850 UFC/100 ml de E. coli en Playa Grande Centro.
Los nuevos problemas se producen después de que Playa Jardín permaneciera cerrada durante casi un año, desde julio de 2024 hasta su reapertura el 17 de junio de 2025, debido a problemas de contaminación microbiológica en sus aguas.
Indignación entre vecinos
El anuncio ha provocado críticas entre usuarios que han comentado la publicación del Ayuntamiento en redes sociales. “Déjenla cerrada y terminan antes tanto abrir y cerrar”, escribió uno de los usuarios.
Otro comentario critica la sucesión de aperturas y cierres y reclama actuaciones de fondo: “Una semana abierta y otra cerrada. ¿Por qué no la dejan cerrada todo el invierno e invierten en arreglar lo que tienen que arreglar?”.
Se trata de comentarios publicados por particulares en las redes sociales municipales que reflejan el malestar de algunos usuarios ante la repetición de cierres.
El Ayuntamiento ha indicado que informará de cualquier cambio cuando disponga de nuevos resultados sobre la calidad del agua y pueda determinarse si se levanta la prohibición.