Fue necesario esperar un año y dos meses para que la Asociación de Vecinos San Felipe-El Tejar, en el Puerto de la Cruz, volviera a tener luz y pudiera recuperar sus actividades diarias en el local, como jugar al dominó, ensayar en un grupo musical, o dictar clases particulares a niños y niñas.
Lo hicieron ayer, después de más de un año de lucha. El 26 de septiembre de 2025 la empresa e-distribución cortó el suministro eléctrico en el local, ubicado en el número 3 de la calle Canastilleras, debido a que se detectó una manipulación en la instalación cuyo responsable se desconoce a día de hoy.
Desde entonces, los colectivos que hacen uso del inmueble comenzaron a batallar para intentar recuperar el servicio. Durante ese tiempo, los niños y niñas que recibían clases de apoyo lo hicieron a la luz de las velas o los móviles y sin poder contar con un calefactor en los meses de invierno. Una situación que también les dificultaba el poder ir al baño, situado en la parte trasera del inmueble, debido a la oscuridad.
En el caso del club de dominó, compraron unas lámparas portátiles e iban a competir a la sede de la Federación.
Desde la asociación presentaron diversas propuestas durante todo este tiempo para paliar la falta de luz, como la instalación de un contador de obras o un grupo electrógeno, pero les fueron denegadas desde el Ayuntamiento.
Mantuvieron diversas reuniones con el equipo de gobierno (PP-ACP-CC), y también con el alcalde, Leopoldo Afonso, pero nadie les brindaba una solución.
Intentaron solucionarlo con la compañía Endesa pero esta les remitió al Consistorio por tratarse de unas dependencias municipales. Además, la empresa aclaró que la medida se había adoptado por motivos de seguridad, ya que al realizar la inspección se comprobó la ausencia de contador y que había “un enganche ilegal”, una situación que suponía un peligro para las personas que realizan actividades dentro del local, entre las que se encuentran menores y adolescentes.
Lejos de rendirse o resignarse, siguieron con su lucha dado que consideraron que el equipo de dominó, de primera categoría, debía contar con un lugar adecuado y que las familias no podían quedarse sin un servicio que desde hace 13 años beneficia a entre 25 y 30 alumnos desde los 6 hasta los 18 años y que se negaban a perder porque es de gran ayuda para muchas de ellas. Por eso, una de las docentes responsables de las clases particulares, Vanessa Peraza, llevó el caso hasta la Diputación del Común al considerar que ninguna otra asociación del municipio había pasado por una situación similar a la de El Tejar.
A comienzos del mes de octubre, el concejal de Servicios Generales, Alonso Acevedo, les confirmó que después de tanto esperar, comenzarían las obras de la instalación eléctrica, un anuncio que no se terminaban de creer.
Desde la Junta Directiva, quieren reconocer especialmente el trabajo y la dedicación de Alonso Acevedo, “quien ha estado presente desde el primer momento y en contacto con nosotros”, asegura su presidente, José Francisco González Albelo.