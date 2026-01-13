Clases de apoyo con móviles y velas por la falta de luz en una asociación de vecinos de Tenerife

María Vanessa León Peraza imparte desde el 6 de octubre clases de apoyo escolar sin luz en la Asociación de Vecinos El Tejar, en el Puerto de la Cruz. Se trata de un reto para ella y para los niños y niñas que las reciben, porque lo hace ayudada por la luz de los móviles, de las velas y, en ocasiones, de una lámpara led.
Una situación que, después de tres meses, ya resulta difícil de soportar por el frío y la oscuridad del local, ubicado en el número 3 de la calle Canastilleras. “De 15.00 a 17.00, se puede ver bien, pero a partir de esa hora resulta imposible dar la clase, y tampoco se puede ir al baño, situado en la parte de atrás, donde hay mucha oscuridad y es complicado ir, lo mismo que tener un calefactor”, declara la docente.
En la puerta se puede ver un cartel de la empresa e-distribución con fecha de 26 de septiembre, en el que se informa de la suspensión del suministro debido a que se detectó una manipulación en la instalación eléctrica que todavía no ha sido reparada y cuyo responsable se desconoce.
Se han reunido sin éxito con los ediles de Participación Ciudadana y de Servicios Generales, David Hernández, y Alonso Acevedo, y con el alcalde, Leopoldo Afonso.
La última vez fue en noviembre y le solicitó personalmente le solicitó al máximo mandatario que pidiera un informe a la empresa para saber cómo se había manipulado el contador y se depuraran responsabilidades.
“Mientras tanto, nadie nos llama y tampoco nos contestan los mensajes ni los wassap, vamos a pedir cita y no nos atienden y ya no sabemos a quién recurrir”, se lamenta.
Desde Alcaldía, al consultar sobre este asunto, confirman que se ha remitido la solicitud a Endesa y que se está a la espera de una respuesta. Asimismo, indican que en las últimas semanas no se ha pedido una reunión para hablar de este asunto.
Un servicio de ayuda
Al club de dominó se le ha ofrecido como alternativa ir a jugar los campeonatos a la asociación de vecinos La Peñita, pero la ha rechazado. Sin embargo, a las docentes no les han ofrecido un local para impartir las clases de apoyo, un servicio que desde hace 13 años beneficia a entre 25 y 30 alumnos desde los 6 hasta los 18 años y que se niegan a perderlo porque es de gran ayuda para muchas familias.
Esta actividad es fruto de un acuerdo que data de muchos años atrás entre el Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos para que entre las 15.00 y las 18.00 horas se dictaran clases de refuerzo en el local. El Consistorio se hace cargo del agua, la luz y la basura y los padres y madres solo abonan 25 euros al mes (en ese momento eran 12). No obstante, para las familias que ni siquiera pueden pagar esta cantidad se brindan de manera gratuita.
En la última reunión también estuvo el concejal de Deportes, Alberto Cabo, quien propuso la instalación de un generador eléctrico de forma momentánea, “pero después nos dijeron que uno de los electricistas del Ayuntamiento estaba de vacaciones y el otro enfermo. ¡Qué casualidad que ninguno de los dos técnicos estaba disponible para nosotros”, apostilla la docente.
Apunta que la pasada semana le trasladó por casualidad este problema al concejal Felipe Rodríguez, responsable de Playas, Aparcamientos públicos, Cementerio y Patronato del Museo Arqueológico, y le comentó que iba a llevar esta situación al pleno “y al club de dominó le prometieron lo mismo desde el ayuntamiento”, apunta Vanessa.
“Una cuestión compleja en la que se está trabajando”
“Se trata de una cuestión compleja en la que el área de Servicios Generales trabaja y en el que se está avanzando”, afirmó ayer el concejal Alonso Acevedo, quien añade que se está en continuo contacto con la empresa suministradora para buscar una solución lo antes posible.
Respecto a la posibilidad de instalar un grupo electrógeno, el ingeniero “no la terminaba de ver”.
La propuesta la hizo el edil Alberto Cabo “con la mejor voluntad” durante la última reunión. “La duda que tengo es cómo y quien hizo el enganche, preguntas que hasta ahora nadie ha contestado”, declara el edil.