Educación y el Cabildo afirman que se mantendrá el único Bachillerato de Artes en La Gomera

El Cabildo de La Gomera y la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias han confirmado que se garantizará la continuidad de la oferta educativa actual en la isla colombina para el próximo curso académico.
Este anuncio se produce tras la polémica surgida a raíz de supuesta supresión del Bachillerato de Artes por criterios de matrícula, denunciada esta mañana por el sindicato STEC-IC.
La institución insular, que previamente rechazó el cierre del único bachillerato de artes de la Isla, se refiere ahora a la disposición de la Consejería y de su responsable, Poli Suárez, para mantener una interlocución permanente con la comunidad educativa, con el objeto de asegurar una oferta formativa adaptada a las circunstancias de Isla.
Igualdad de oportunidades y arraigo territorial
Desde el Cabildo se ha subrayado la importancia de preservar las enseñanzas actuales, especialmente en las etapas de Bachillerato y Formación Profesional, al considerar que es una materia vinculada a la igualdad de oportunidades, la cohesión social y el arraigo de los jóvenes en su entorno local.
La corporación insular ha recordado que más de 2.200 alumnos y alumnas cursan estudios en La Gomera en las distintas etapas educativas. En base a estos datos, la administración insular defiende que mantener una oferta suficiente y equilibrada resulta esencial para evitar desplazamientos del alumnado a otras islas, reducir las desigualdades territoriales y garantizar las mismas opciones formativas que en el resto del Archipiélago.