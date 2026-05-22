Más por Arona pide destinar tres parcelas de El Mojón a vivienda protegida

El grupo municipal Más por Arona llevará al próximo pleno una moción no decisoria para que tres parcelas de titularidad pública situadas en el ámbito del Plan Parcial de El Mojón, en Los Cristianos, se destinen a vivienda pública o protegida.
La iniciativa plantea cambiar los suelos calificados actualmente como deportivo, cultural y socioeducativo para impulsar promociones residenciales dirigidas a jóvenes, familias trabajadoras y personas en situación de vulnerabilidad residencial en el municipio.
La formación enmarca la propuesta en lo que define como la principal preocupación social de Arona. “Muchas familias trabajadoras no pueden acceder a un alquiler o comprar una vivienda digna en sus propios barrios debido a los precios desorbitados del mercado”, trasladó el portavoz, Luis García.
Atribuyó la situación a la ausencia de políticas públicas reales de vivienda en el municipio, al incremento sostenido de los precios de la vivienda libre, a la presión turística y a la expansión de la vivienda vacacional. Ese conjunto de factores, sostiene, está provocando “la expulsión silenciosa de generaciones enteras de vecinos”.
El Plan Parcial de El Mojón abarca cerca de 908.000 metros cuadrados entre la parte alta de Los Cristianos, Chayofa y el entorno del Hospital del Sur. Esta ha permanecido paralizada más de tres décadas por dificultades técnicas.
Tras la recepción parcial formalizada en septiembre de 2025, el Ayuntamiento ha asumido la propiedad de 332.900 metros cuadrados de suelo, el 36% del ámbito, mediante cesión gratuita de la Junta de Compensación.
De esa misma, 120.000 metros se reservan a vías, aparcamientos y zonas peatonales; 11.400 a uso educativo; 15.900 a equipamiento deportivo; y 17.000 a equipamiento cultural, además de dos grandes parques. El plan contempla un techo aproximado de 9.000 camas hoteleras.
Entre las dotaciones e infraestructuras municipales inscritas a nombre del Ayuntamiento en el ámbito, figuran las parcelas sobre las que ahora pivota el debate. En una de ellas se llegó a proyectar un gran palacio de congresos, una iniciativa que cuajó incluso en un anteproyecto redactado en 2019.
MxA sostiene que ese tipo de previsiones dotacionales, “pueden y deben replantearse a la luz de la actual emergencia residencial”. La memoria del Plan contempla, además, que cerca del 60% del suelo privado se destine a uso residencial, una previsión que, según el grupo, “no están dirigidas al ciudadano aronero”.
García remató su intervención reivindicando “un modelo de municipio en el que los pueblos y barrios conserven su identidad, su comunidad y su esencia”, todo ello “sin que la población local quede desplazada por la especulación y el encarecimiento del suelo residencial”. “La vivienda no debe convertirse en un privilegio en Arona ni podemos seguir contribuyendo al éxodo de vecinos”, concluyó.