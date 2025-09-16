Arona desbloquea El Mojón, la mayor bolsa de suelo urbano de Canarias

El Plan Parcial de El Mojón, aprobado en 1996, dio ayer un paso decisivo con la firma de la recepción parcial de la urbanización. El acto se celebró en el salón de plenos del Ayuntamiento de Arona y contó con la presencia de la alcaldesa, Fátima Lemes Reverón; el concejal de Urbanismo, Javier Baute, y el presidente de la Junta de Compensación de El Mojón, Miguel Villarroya.
Con cerca de un millón de metros cuadrados de superficie, esta nueva ciudad supondrá un motor estratégico para la economía local e insular, con una previsión de 2.200 millones de euros de inversión directa y hasta 8.000 en inversión indirecta, además de, entre 4.000 y 5.000, empleos ligados a su ejecución y explotación, recoge una nota del consistorio.
La alcaldesa de Arona definió la jornada como “un momento histórico” y dijo sentirse “afortunada de ser la alcaldesa que firma esta recepción”. Afirmó que con este paso, el plan “deja de ser un proyecto para convertirse en una realidad que cambiará el municipio”. Lemes destacó la necesidad de “garantizar una movilidad adecuada, a la vez que mejorar los accesos peatonales y servicios públicos” y aseguró que “dentro de unos años miraremos hacia atrás y recordaremos este momento”.
NO HABRÁ VIVIENDA PÚBLICA
Preguntada por la posibilidad de destinar parte del suelo a vivienda pública, Lemes señaló que “no está previsto en el diseño actual”, aunque “se podría valorar”, teniendo en cuenta que el plan fue concebido hace más de tres décadas y las necesidades han cambiado.
Por su parte, el concejal de Urbanismo, Javier Baute, recordó la figura de Manolo Barrios, al que se refirió como “el padre del plan parcial”, y mencionó a técnicos y responsables municipales que participaron en su tramitación. Indicó que se trata de “expedientes macros” que han requerido un esfuerzo sostenido y aseguró que el plan “afectará de forma positiva a la economía y también a las pequeñas y medianas empresas”.
Baute advirtió que “no todo va a ser bonito” y reconoció que surgirán problemas, especialmente en materia de movilidad, aunque precisó que “ya estamos volcados en ello, tratando de conseguir soluciones técnicas”. El edil explicó que la recepción es parcial porque “las urbanizaciones necesitan impacto medioambiental”, trámite que afecta a los parques, y que una vez finalizado permitirá completar la recepción total.
Respecto a los espacios verdes, admitió que su mantenimiento supondrá un reto, pero adelantó que el Ayuntamiento, tras la aprobación de los pliegos del nuevo contrato de zonas verdes, “ya contempla mecanismos, personal y un presupuesto a la altura” para asumir progresivamente esta urbanización.
Primeras licencias
Baute adelantó que, tras la recepción parcial, “se procederá al estudio de las solicitudes de licencia ya presentadas, así como de las que se registren en adelante”, lo que permitirá “dar paso a las primeras autorizaciones para edificar”.
Explicó que el plan prevé un techo de unas 9.000 camas, de las cuales aproximadamente el 50% será hotelero o de apartamentos turísticos y el resto residencial. En este sentido, recordó que “muchas de las parcelas ya pertenecen a vecinos de Arona que llevan años esperando construir en ellas”.
Sobre los plazos, señaló que “no vamos a poner tiempos ni en cuanto se va a construir”, aunque confió en que “en pocos meses veamos movimiento en El Mojón”.
El presidente de la Junta de Compensación, Miguel Villarroya, insistió en que “este plan no es una ocurrencia nueva”. Según citó, este proyecto “ofrece “servicios y experiencias de mayor calidad” y “atrae a un turista que gasta más en comercios, restaurantes y actividades locales, sin aumentar la presión sobre la infraestructura de forma desproporcionada”.
Villarroya precisó que el plan contempla 245.000 metros cuadrados de carreteras, diseñadas para mejorar la movilidad y el acceso al puerto. También subrayó que El Mojón “cambia las reglas del juego” y configura “una nueva ciudad con una densidad más amable que la que hemos vivido anteriormente en el municipio”.
Villarroya estimó que se generarán entre 4.000 y 5.000 puestos de trabajo estables, directos e indirectos, una vez consolidada la urbanización. También señaló que este plan puede contribuir a aliviar la problemática de la vivienda, al permitir que parte de las parcelas residenciales adquiridas por vecinos se destinen a uso propio o bien a alquiler de larga duración.
EQUIPAMIENTOS
El Plan Parcial de El Mojón, que contempla actualmente la construcción de cuatro hoteles, ocupa 972.000 metros cuadrados entre la parte alta de Los Cristianos y la zona baja de Chayofa y el Hospital del Sur. El proyecto, con capacidad para unas 9.000 camas, y constituye en la actualidad la mayor bolsa de suelo urbano de Canarias.
Incluye 390.000 metros cuadrados de suelo público y 150.000 destinados a equipamientos, entre los que sobresalen dos parques de 26.000 metros cuadrados cada uno, además de parcelas para uso educativo (11.000 m²), deportivo (15.000 m²) y cultural (17.000 m²).
El desbloqueo del proyecto se formalizó con el convenio urbanístico firmado el 19 de febrero de 2024 entre el Ayuntamiento de Arona y la Junta de Compensación, en cumplimiento de la resolución nº 6533/2025, de 1 de agosto.
Durante agosto se realizaron diversas inspecciones técnicas que detectaron deficiencias en la urbanización. La Junta presentó la documentación requerida el 28 de agosto y, tras subsanar las incidencias, el 1 de septiembre se firmó el Acta de Subsanación de Deficiencias.
El informe técnico concluyó que las obras ejecutadas se ajustaban al Proyecto de Urbanización aprobado y eran viables para ser recepcionadas.
Sin embargo, quedaron excluidos los espacios libres L3 y L4 (parques lineales) y la pasarela peatonal, a la espera de resolver su impacto medioambiental y su integración en la red de movilidad.