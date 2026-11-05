ExpoMarket Arona 2026: grandes descuentos, gastronomía y actuaciones Kike Pérez y Los Sabandeños

Los Cristianos acogerá este fin de semana, 7 y 8 de noviembre, una nueva edición de ‘ExpoMarket Arona 2026’, una feria que reunirá comercio, servicios, gastronomía, música y actividades familiares en el recinto ferial abierto situado junto al Pabellón de Deportes de Los Cristianos, en horario de 12:00 a 22:00 horas.
Organizada por la Concejalía de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Arona, la iniciativa contará con la participación de 30 comercios y empresas de servicios y 11 establecimientos de restauración, además de la presencia de la Fundación Carrera por la Vida y la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Canarias (FASICAN).
Durante las dos jornadas, residentes y visitantes podrán conocer la oferta de negocios del municipio vinculados a la moda, los complementos, la belleza, el bienestar, los servicios y otros sectores comerciales, así como disfrutar de diferentes propuestas gastronómicas. La feria permitirá a los establecimientos participantes mostrar sus productos y servicios en un espacio compartido con actividades de dinamización.
Música, humor y espectáculos durante todo el fin de semana
‘ExpoMarket Arona’ contará con una programación de actuaciones en directo durante ambas jornadas. El sábado 7 de noviembre, el escenario recibirá, entre otros, a FLD Company, el Payaso Cañita, Güicho, Dile Que Sí, Gimnasia Rítmica de Arona, Los Playeritos, grupos coreográficos del Organismo Autónomo de Cultura y Club Baile Carant. La jornada finalizará con la actuación de Al Sur, a las 20:30 horas.
El domingo 8 de noviembre, la programación comenzará a las 12:30 horas con la Escuela Municipal de Música y Danza de Arona y su Aula de Música Moderna. A lo largo de la tarde actuarán Güicho, el mago David Borrás, Guerreras K-Pop y DNS Academy, además del humorista Kike Pérez, a las 19:00 horas. El cierre musical correrá a cargo de Los Sabandeños, a las 20:30 horas.
La feria incluirá también talleres infantiles y castillos hinchables, disponibles durante las dos jornadas de 12:00 a 22:00 horas, así como actividades vinculadas a las compras realizadas durante el evento.
De forma paralela, el sábado se celebrarán encuentros de voleibol de categoría nacional del C. V. Arona en el pabellón deportivo, con partidos programados a las 13:00, 17:00 y 19:30 horas.