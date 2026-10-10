Santa Cruz agota los 16.000 Bonos Consumo disponibles para la campaña 2026

Los 16.000 Bonos Consumo de Santa Cruz de Tenerife disponibles para la campaña de 2026 ya se han vendido. Sin embargo, sus propietarios todavía tienen margen para utilizarlos: podrán canjearse hasta el próximo 2 de noviembre en los establecimientos adheridos.
Hasta ahora, los usuarios han gastado 349.633,50 euros, lo que representa el 87,41% del importe total disponible, según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. De esta forma, quedan 50.366,50 euros pendientes de canje en los comercios de la capital.
Los últimos 102 bonos disponibles salieron a la venta el pasado lunes, 5 de octubre, después de que el Ayuntamiento eliminara las restricciones por distritos. Todos se agotaron ese mismo día.
La liberalización permite además que estos bonos puedan utilizarse en cualquiera de los establecimientos adheridos de Santa Cruz, siempre que el comercio disponga de saldo para aceptar nuevos canjes.
Hasta cuándo se pueden gastar los Bonos Consumo
La fecha que deben tener en cuenta los compradores es el 2 de noviembre de 2026. Ese será el último día para utilizar el saldo que todavía mantengan disponible.
La primera teniente de alcalde y consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, ha recordado que para efectuar las compras será necesario mostrar el DNI junto al bono.
Después de cada operación, el usuario recibirá además un correo electrónico en el que podrá consultar el saldo que todavía conserva.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha animado a quienes todavía tengan dinero disponible a utilizar sus bonos antes de que finalice el periodo de canje.
Suroeste, el distrito con mayor porcentaje de canje
Los datos difundidos por la Sociedad de Desarrollo muestran diferencias entre los distritos. Suroeste presenta el porcentaje de canje más alto entre los detallados, con un 94,86%.
Le sigue Ofra-Costa Sur, donde se ha utilizado ya el 90,08% del importe. En Centro-Ifara, el porcentaje alcanza el 88,27%, mientras que en Salud-La Salle se sitúa en el 85,52%.
La información facilitada este sábado por el Ayuntamiento no incluye el porcentaje correspondiente al distrito de Anaga.
Los consumidores pueden consultar en la página oficial de los Bonos Consumo Santa Cruz los establecimientos participantes, su ubicación y el saldo disponible para realizar compras.
La plataforma también muestra el límite de facturación actualizado de cada establecimiento y datos de contacto de los negocios.
Las empresas que quieran incorporarse a esta sexta edición todavía pueden tramitar su inscripción a través de la web de la campaña.
La gestión corresponde a la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA), que también atiende las dudas e incidencias relacionadas con los bonos.