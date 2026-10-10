Santa Cruz pone a la venta más Bonos Consumo Domingo: compra por 25 euros y paga 12,50

La iniciativa de Bonos Consumo Domingo generó en su arranque, que coincidió el pasado fin de semana con la celebración de Plenilunio, más de 28.000 euros en el tejido comercial adherido.
Así, la ciudadanía adquirió 1.137 bonos de los 1.200 disponibles, alcanzando una tasa de canjeo del 99,92%. Participaron 31 comercios, de los cuales seis alcanzaron el límite de 1.500 euros de importe canjeado, agotando el máximo establecido para cada negocio adherido.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, señaló que “este tipo de acciones permiten que la ciudadanía adquiera productos en nuestro comercio de proximidad al 50%, ya que los bonos se adquieren a 12,50 euros y se pueden realizar compras por valor de 25 euros” y añadió que ayer salieron a la venta los Bonos Consumo Domingo, que podrán ser canjeados mañana.
El regidor informó de que “ya se han puesto a la venta un total de 1.263 bonos, por lo que animamos a la ciudadanía a entrar en la web www.bonoconsumosantacruz.com”.
La consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, explicó que “el valor de los Bonos Consumo Domingo está en su capacidad para conectar a la ciudadanía con el comercio de proximidad” y detalló que “11 de los 31 establecimientos participantes en este inicio de campaña superaron los 1.490 euros en canjes, quedando solo un saldo de 21,33 euros”.
Los bonos se pondrán a la venta cada viernes y podrán adquirirse hasta las 12.00 horas del domingo.