Dos mil millones de inversión, 9.000 camas y 4.000 empleos: todo listo para construir las primeras viviendas de una nueva ciudad en Tenerife

El Plan Parcial de El Mojón, aprobado en 1996 por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), ha dado un paso clave para la ejecución de la nueva ciudad con la firma de la recepción parcial de sus obras de urbanización.
Con cerca de un millón de metros cuadrados de superficie, este desarrollo supondrá un motor estratégico para la economía insular, con una previsión de 2.000 millones de euros de inversión directa y hasta 8.000 en inversión indirecta, además de miles de empleos ligados a su ejecución y explotación, recoge una nota del consistorio.
El acto celebrado hoy en el salón de plenos del edificio consistorial del Ayuntamiento de Arona contó con la presencia de la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes; el concejal de Urbanismo, Javier Baute, y el presidente de la Junta de Compensación de El Mojón, Miguel Villarroya.
La alcaldesa de Arona definió la firma como “un momento histórico” y aseguró sentirse “afortunada de ser la alcaldesa que firma esta recepción”.
Explicó que el plan “deja de ser un proyecto para convertirse en una realidad que cambiará el municipio”. Lemes afirmó que este paso supone “un impulso para que Arona se consolide como referente en Canarias”.
En esa línea de consolidación del municipio como referente, también remarcó que será necesario “garantizar una movilidad adecuada, a la vez que mejorar los accesos peatonales y servicios públicos” y concluyó que “dentro de unos años miraremos hacia atrás y recordaremos este momento”.
Por su parte, el concejal de Urbanismo, Javier Baute, recordó la figura de Manolo Barrios, a quien se refirió como “el padre del plan parcial”. Indicó que se trata de “expedientes macro” que han requerido un esfuerzo colectivo y precisó que la ejecución del plan “afectará de forma positiva a la economía y también a las pequeñas y medianas empresas”.
El concejal advirtió que “no todo va a ser bonito” y admitió que “surgirán problemas”, especialmente en materia de movilidad, aunque matizó que “ya estamos volcados en ello, tratando de conseguir soluciones técnicas”.
Primeras licencias
El edil responsable del área adelantó que, tras la recepción parcial, “se procederá al estudio de las solicitudes de licencia ya presentadas, así como de las que se registren en adelante”, lo que, según precisó, “permitirá dar paso a las primeras autorizaciones para edificar”.
Una de las figuras más cercanas al proyecto, el presidente de la Junta de Compensación de El Mojón, Miguel Villarroya, destacó que “lo público y lo privado pueden hacer muchas cosas por nuestro municipio” y agradeció “el trabajo intenso” desarrollado durante años y que “este plan no es una ocurrencia nueva”.
Villarroya indicó que el plan contempla 245.000 metros cuadrados de carreteras, que, según dijo, “tendrán que ayudar en la movilidad y acceso al puerto”.
972.000 metros cuadrados
La gran ciudad de El Mojón, proyectada en la parte alta de Los Cristianos y en la zona baja de Chayofa y el Hospital del Sur, suma 972.000 metros cuadrados, con usos principales residenciales y comerciales (un 60 % destinado a residencial y un 40 % a turismo), con capacidad para unas 9.000 camas. Incluye 390.000 metros cuadrados de suelo público y 150.000 para equipamientos.
En cuanto al suelo público previsto, el plan reserva dos parques de 26.000 metros cuadrados cada uno, además de 11.000 para equipamientos educativos, 15.000 para instalaciones deportivas y 17.000 para dotaciones culturales.
El desbloqueo del proyecto se formalizó con el convenio urbanístico firmado el 19 de febrero de 2024 entre el Ayuntamiento de Arona y la Junta de Compensación. En dicho acuerdo se establece garantizar la conexión vehicular y peatonal entre las áreas este y oeste del sector, así como viabilizar la recepción de las obras de urbanización del Plan Parcial T4 El Mojón, en cumplimiento de la resolución nº 6533/2025, de 1 de agosto.