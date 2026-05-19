El famoso gallo de La Laguna mejora ‘muchísimo’, pero Valle Colino advierte: “No se puede venir a visitar, esto no es un zoo”

Buenas noticias en el Albergue Comarcal de Valle Colino. El gallo que fue salvajemente atacado recientemente en La Laguna después de que un hombre azuzara a su perro contra él evoluciona de forma muy positiva, aunque el centro ha tenido que lanzar un importante mensaje ante la actitud de algún ciudadano.
A través de una actualización oficial en sus redes sociales este martes, el colectivo ha confirmado el éxito de la última revisión médica del animal: “Hoy el gallo ha tenido revisión veterinaria y nos han confirmado que ha mejorado muchísimo y que se está recuperando perfectamente”. El albergue ha querido “agradecer a todas las personas que se han preocupado por él, que nos han escrito y llamado preguntando cómo seguía”.
“Esto no es un zoo ni una atracción”
No obstante, Valle colino ha querido lanzar una seria advertencia: el gallo no se puede visitar. “Esto no es un zoo ni una atracción para venir a curiosear. Entendemos la preocupación y la curiosidad, y precisamente por eso hemos ido informando, pero por favor, respeten cuando se les dice que no”, manifiesta en Facebook.
Discusiones con los trabajadores del albergue
La situación se volvió especialmente tensa durante la jornada de hoy, cuando se registró un desagradable incidente en las instalaciones provocado por la insistencia de un particular.
Según relata el propio albergue, “una persona llamó preguntando si podía venir a verlo, se le explicó por teléfono que no era posible y, aun así, al rato se presentó en el albergue e insistió hasta generar una discusión con uno de los trabajadores porque quería verlo igualmente”.
Por este motivo, desde Valle Colino han hecho un llamamiento a la calma, a la responsabilidad colectiva y al sentido común de los tinerfeños para que los dejen trabajar en paz.
“Por favor, sean responsables y respeten las indicaciones que se les dan. Bastante trabajo tenemos ya atendiendo animales, limpiando, haciendo curas, y el funcionamiento diario del albergue como para tener además que gestionar situaciones así”, concluye el comunicado.