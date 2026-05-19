Giro radical del tiempo en Canarias: la Aemet avisa de calima y un ascenso térmico que rozará los 34 grados

Cambio drástico en la previsión meteorológica. Canarias se prepara para dejar atrás las jornadas de cielos cubiertos y temperaturas suaves, de entre 18 y 23 grados, para dar paso a un fuerte ascenso térmico.
Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los termómetros irán ganando grados de forma progresiva a partir de este miércoles hasta alcanzar máximas de entre 30 y 34 ºC de cara al próximo sábado.
Además, el calor vendrá acompañado de la entrada de calima, que afectará especialmente a las islas orientales.
Miércoles 20 de mayo: comienza el ascenso
La jornada de transición mantendrá intervalos nubosos en el norte de las Islas, que tenderán a cubrirse más por la tarde con posibilidad de algunas lloviznas ocasionales a últimas horas. En el resto del Archipiélago los cielos estarán poco nubosos o despejados.
Sin embargo, las temperaturas ya iniciarán un ligero ascenso, sobre todo en las máximas de las zonas de interior. También aparecerá una calima ligera en altura sobre Lanzarote y Fuerteventura.
Jueves 21 de mayo: primeras máximas de 30 ºC
El norte del Archipiélago amanecerá nuboso y con lloviznas dispersas, aunque se abrirán amplios claros durante las horas centrales del día. La calima se consolidará en Lanzarote y Fuerteventura.
Las temperaturas máximas darán el primer estirón importante. Se prevé que el mercurio alcance ya los 30 ºC en zonas de interior del sur de Gran Canaria, así como en el este de las dos islas orientales. El viento soplará del norte con intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sudeste por la noche.
Viernes 22 de mayo: el calor se extiende
El viernes se repetirá el patrón de nubes matinales en el norte que se disiparán a partir del mediodía. En el resto de zonas el cielo estará completamente despejado.
El calor seguirá ganando terreno con temperaturas máximas que se situarán ya de forma generalizada entre los 30 y los 32 ºC en las zonas de interior del sur de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. El polvo en suspensión continuará presente en los cielos de las islas orientales.
Sábado 23 de mayo: subida notable y hasta 34 ºC
El sábado se consolidará el giro radical del tiempo. Los cielos estarán prácticamente despejados en todo el archipiélago. La calima se hará notar con más fuerza en Lanzarote y Fuerteventura, y se extenderá de forma más ligera al resto de las islas canarias.
La Aemet prevé para este día un ascenso de moderado a notable de las temperaturas máximas en el interior. Se esperan valores sofocantes de entre 30 y 34 ºC en el interior del sur de Gran Canaria, el este de Lanzarote y, de manera especial, en Fuerteventura. El viento cambiará a componente este en las medianías y zonas altas, marcando la entrada definitiva de la masa de aire cálido.