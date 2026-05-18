Vicky Palma, meteoróloga, avisa del vuelco térmico que llega a Canarias: “Se esperan de 12 a 14 grados más”

El tiempo en Canarias vivirá importantes cambios durante las próximas jornadas. La estabilidad atmosférica ganará terreno en todo el Archipiélago, lo que se traducirá en un descenso de la nubosidad general, un incremento progresivo de las temperaturas y la aparición de fenómenos meteorológicos que podrían condicionar la conectividad aérea, especialmente en la isla de Tenerife.
Vicky Palma, jefa de meteorología de Radio Televisión Canaria (RTVC), ha explicado este lunes que en los próximos días se esperan menos nubes y un aumento generalizado de las temperaturas. Sin embargo, ha advertido que las nubes irán bajando de altitud y que en la vertiente norte de las Islas seguirán estando presentes debido a la permanencia del viento alisio.
Esta configuración meteorológica puede suponer problemas en el aeropuerto Tenerife Norte, una infraestructura históricamente sensible a la nubosidad baja. Según detalló la experta, el riesgo radica en que el mar de nubes se situaría prácticamente sobre la pista de aterrizaje, comprometiendo la visibilidad y la operativa de los vuelos.
Un episodio de calor prolongado
En paralelo a la situación del norte de las Islas, la previsión meteorológica confirma un repunte térmico de alcance. Vicky Palma ha asegurado que se espera un aumento de las temperaturas a partir de este martes, que se notará con especial intensidad en las zonas altas y medianías del Archipiélago.
Este incremento de los termómetros se prolongará durante 10 días, consolidándose firmemente hacia el final de la semana con la llegada de un episodio de calor. De acuerdo con los datos técnicos aportados por la meteoróloga, “entre este lunes y el próximo lunes se prevé que los termómetros registren entre 12 y 14 grados más de media en el caso de las medianías”, alcanzando unos valores que ha calificado como “casi de verano”.
Por su parte, el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, ha ratificado esta tendencia de ascenso térmico semanal para el Archipiélago. El organismo detalla que a partir del miércoles las temperaturas superarán los 30 grados en amplias zonas del territorio canario, coincidiendo con la entrada de una masa de aire cálido asociada a una dorsal subtropical que estabilizará el tiempo en la región geográfica.
Llega calima
La Aemet señala que el tiempo estable predominará en Canarias durante buena parte de la semana. Aunque durante las jornadas de lunes y martes aún persisten intervalos nubosos en el norte, sin descartar la posibilidad de alguna lluvia débil de carácter muy disperso, los cielos tenderán a quedar mucho más despejos en el resto de las vertientes conforme avance el calendario.
Asimismo, las condiciones atmosféricas favorecerán el transporte de partículas en suspensión procedentes del continente africano. Los modelos meteorológicos confirman que habrá presencia de calima en Lanzarote y Fuerteventura, un factor que acompañará de forma directa al repunte de los termómetros en la provincia oriental.
La fase más intensa de este episodio de altas temperaturas se localizará entre el viernes y el fin de semana. La previsión oficial indica que durante estas jornadas las máximas se elevarán notablemente, de manera que podrían superarse los 32 grados en las zonas sur de Tenerife y Gran Canaria, así como en la isla de Fuerteventura.
DANA en la Península
A nivel nacional, los meteorólogos de Meteored recuerdan que la evolución de la atmósfera de cara al cierre de la semana mantiene cierta incertidumbre global debido a la posible formación de una DANA en el entorno de la Península Ibérica que podría provocar tormentas intensas en algunas provincias a final de semana.
No obstante, en lo que respecta al territorio canario, el dominio de las altas presiones garantizará las jornadas de calor intenso y obligará a mantener la vigilancia en el aeropuerto norteño por el comportamiento de las nubes bajas.