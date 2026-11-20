La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 20 de noviembre, una jornada de cielos poco nubosos en Canarias, con intervalos de nubes altas y posibilidad de calima ligera en altura durante la segunda mitad del día, especialmente en las Islas occidentales. Las temperaturas subirán en medianías y zonas altas.
El tiempo en Canarias estará marcado por la estabilidad, aunque se esperan algunas nubes bajas durante las primeras horas de la jornada y al final del día en determinadas zonas del litoral oriental del Archipiélago.
Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios, mientras que las máximas podrían descender ligeramente en las costas. En cambio, en medianías y zonas altas se prevé un ascenso que podría ser localmente moderado.
La Aemet no descarta calima en las Islas occidentales
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la previsión apunta a cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. También aparecerán nubes bajas durante la primera mitad del día y a últimas horas en las zonas costeras orientadas al este.
La principal novedad será la posible presencia de calima ligera en altura durante la segunda mitad del viernes, según la previsión meteorológica.
En cuanto a las temperaturas, los termómetros alcanzarán los 24 grados en Santa Cruz de Tenerife, mientras que en El Hierro se esperan mínimas de 15 grados.
El viento soplará de flojo a moderado, con dirección variable y predominio del este o nordeste. En las cumbres centrales de Tenerife, sin embargo, será de componente oeste.
Qué tiempo hará en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
En Gran Canaria, la Aemet pronostica cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas durante buena parte del viernes.
La nubosidad será más frecuente en el litoral este, especialmente durante la primera mitad del día y a últimas horas, cuando se esperan intervalos de nubes bajas.
Las temperaturas mínimas apenas variarán, salvo ligeros descensos en el norte y este de la Isla. Las máximas se mantendrán estables en las costas, pero subirán de forma ligera a moderada en medianías y zonas altas.
En Las Palmas de Gran Canaria, los termómetros oscilarán entre los 21 grados de mínima y los 25 de máxima.
Por su parte, Lanzarote y Fuerteventura tendrán una jornada de cielos poco nubosos, aunque también se esperan intervalos de nubes altas.
El viento será flojo a moderado de componente este, con predominio de las brisas en las costas occidentales.
Temperaturas y viento para este viernes en Canarias
La previsión de la Aemet refleja diferencias entre las zonas costeras y el interior de las Islas.
Mientras que las temperaturas en las costas permanecerán relativamente estables, el ascenso de las máximas será más notable en medianías y zonas elevadas.
En cuanto al viento, predominarán las componentes este y nordeste, con intensidad generalmente floja a moderada.
Así, el viernes estará caracterizado por tiempo estable, algunas nubes altas y una posible presencia de polvo en suspensión en altura, principalmente en las Islas occidentales.