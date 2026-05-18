El tiempo da un aviso en Canarias: las zonas que se preparan para las lluvias este lunes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado los pronósticos meteorológicos para esta jornada de lunes, confirmando un escenario marcado por la nubosidad variable y la presencia de viento moderado del nordeste con rachas fuertes en puntos específicos del archipiélago canario.
Previsión de lluvias en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
En las islas occidentales, la evolución del tiempo dejará cielos nubosos en el norte, donde se registrarán probables lluvias débiles y ocasionales. Según los datos oficiales de la Aemet, estas precipitaciones se concentrarán con mayor probabilidad durante las horas de la madrugada. Por el contrario, en las vertientes sur y oeste de estas islas predominarán los intervalos nubosos sin previsión de lluvias.
En el apartado térmico, las temperaturas sufrirán pocos cambios en comparación con las jornadas anteriores. Los valores máximos se registrarán en la isla de Tenerife, donde los termómetros alcanzarán los 24 grados, mientras que la mínima más baja se ubicará en El Hierro, descendiendo hasta los 12 grados.
El comportamiento del viento será un factor clave durante el día. Se espera viento moderado del nordeste, el cual presentará intervalos de fuerte en tres puntos concretos de la provincia:
- El extremo noroeste.
- El litoral este.
- Las zonas de la fachada sureste del área metropolitana de Tenerife.
En estas ubicaciones delimitadas por la agencia meteorológica existe una baja probabilidad de rachas localmente muy fuertes que podrían manifestarse durante las horas de la tarde.
Estabilidad y nubes en la provincia de Las Palmas
La predicción de la Aemet para las islas orientales sigue una tendencia similar. En la isla de Gran Canaria, la nubosidad se concentrará especialmente en la zona norte. En esta vertiente septentrional son probables las lluvias débiles y ocasionales, con especial incidencia de madrugada. Para el resto del territorio grancanario, los cielos se mantendrán poco nubosos.
Respecto al termómetro en esta provincia, las temperaturas experimentarán pocos cambios. La máxima provincial se situará en Gran Canaria con 23 grados, mientras que la temperatura mínima registrará su valor más bajo en la isla de Lanzarote, donde se esperan 16 grados.
El régimen de vientos mantendrá la componente del nordeste con intensidad moderada. No obstante, se registrarán intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste de las islas. Al igual que ocurre en la provincia occidental, la Aemet apunta a una baja probabilidad de rachas localmente muy fuertes focalizadas durante la tarde.