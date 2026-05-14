Canarias bajo la influencia de nubes grises y lluvias: la previsión de la Aemet para este jueves

La previsión meteorológica para este jueves indica que habrá intervalos nubosos, con un predominio de los cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas, y en el sur por la tarde, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
A lo largo de la jornada, no se descartan lluvias débiles y ocasionales en el norte, y en el resto, especialmente por la tarde.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en zonas altas. Los termómetros oscilarán entre los 23 grados de máxima en Tenerife y los 13 de mínima en El Hierro.
El viento soplará moderado del norte, con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sur de Anaga, principalmente durante la tarde cuando no se descarta alguna racha ocasional muy fuerte.
En costas del sureste y suroeste, predominarán las brisas. En cumbres centrales, el viento soplará del suroeste, de moderado a fuerte, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes de madrugada, que girará a moderado del noroeste durante la mañana.
En habrá intervalos nubosos en Gran Canaria con predominio de cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas, y en el sur por la tarde.
Además, existirán probables lluvias débiles y ocasionales en el norte sin descartarlas en el resto de zonas, especialmente por la tarde.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, también habrá intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos de madrugada y por la tarde, cuando hay baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán con pocos cambios salvo por ligeros descensos de las máximas en zonas altas. Los termómetros oscilarán entre los 22 grados de máxima y los 18 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.
Respecto al viento, soplará moderado del norte, con intervalos de fuerte en vertientes este y oeste, principalmente durante la tarde cuando no se descarta alguna racha ocasional muy fuerte. Brisas en costa sur.