Diego Tornel lo logra: el mejor sumiller de España 2026 es canario

La Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias (AVIBO) y la DOP Islas Canarias – Canary Wine felicitan al sumiller grancanario Diego Tornel Gómez tras ser elegido Mejor Sumiller de España 2026, un reconocimiento que vuelve a situar a Canarias en un lugar destacado dentro del panorama nacional de la gastronomía y la cultura del vino.
Desde ambas entidades se valora especialmente la trayectoria profesional desarrollada por Tornel en los últimos años, convirtiéndose en una de las figuras más reconocidas de la sumillería española y en un importante embajador del vino y la gastronomía canaria.
Actualmente vinculado a Lopesan Group y al restaurante Bevir by Lopesan, en Gran Canaria, Diego Tornel ha construido un perfil profesional marcado por la formación continua, el conocimiento técnico, la capacidad de comunicación y una estrecha conexión con el mundo del vino y la restauración.
AVIBO y la DOP Islas Canarias – Canary Wine recuerdan además que Tornel ya había sido distinguido anteriormente como Mejor Sumiller de Canarias 2024, además de obtener otros importantes reconocimientos dentro del ámbito nacional de la sumillería.
“Que un profesional canario alcance este reconocimiento supone un motivo de orgullo para todo el sector vitivinícola del archipiélago. La figura del sumiller es clave para transmitir el valor del vino, acercarlo al consumidor y poner en valor el trabajo que hay detrás de cada bodega y cada territorio”, señalan desde ambas entidades.
AVIBO y la DOP Islas Canarias – Canary Wine destacan además su apuesta por la formación especializada y el impulso de nuevos profesionales de sala a través del Curso de Sumiller del Campus del Vino de Canarias, una iniciativa orientada a fortalecer el conocimiento, la cultura vitivinícola y la conexión entre vino, restauración y territorio en el archipiélago.
Las entidades consideran que reconocimientos como el logrado por Diego Tornel contribuyen también a reforzar la proyección de Canarias como territorio vitivinícola singular, con vinos de identidad propia y profesionales capaces de comunicar esa riqueza dentro y fuera de las islas.