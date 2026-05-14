El padre de Airam sobre las últimas pistas de su desaparición en La Palma: “Creemos sigue escondido”

La incertidumbre sobre el paradero de Airam Concepción, el joven de 20 años desaparecido el pasado 16 de febrero durante la festividad de Los Indianos, continúa tras 90 días de angustia, nuevos testimonios vecinales sugieren que el joven podría seguir desplazándose de forma autónoma por la geografía palmera, lo que ha obligado a las autoridades y a la familia a reajustar los puntos de búsqueda.
Francisco Concepción, padre del joven, ha confirmado este jueves en declaraciones a Televisión Canaria que existen indicios recientes que sitúan a su hijo en puntos estratégicos de la vertiente oriental de la Isla. Al parecer, el joven habría realizado un complejo recorrido y que ahora estaría emprendiendo un “camino de retorno”.
Los avistamientos clave en Los Cancajos y San Pedro
Para buscar a Airam en La Palma la colaboración ciudadana se ha vuelto vital. Según los últimos datos, el joven habría sido visto inicialmente desplazándose desde Santa Cruz de La Palma hacia el municipio de El Paso. Sin embargo, las informaciones más recientes apuntan a que Airam ha regresado hacia la zona este.
Uno de los testimonios afirma haberlo visto en el Barranco de Aguacencio, en San Pedro (Breña Alta), específicamente en el sendero de vuelta de La Hilera. Pero la pista más reciente y que mantiene en vilo a los equipos de emergencia es la que ubica a Airam en la zona turística de Los Cancajos hace apenas tres semanas.
“Seguimos teniendo fe en encontrarlo. Creemos que se sigue escondiendo”, ha manifestado su padre, visiblemente afectado pero esperanzado por estos nuevos reportes que rompen el silencio de los últimos meses.
La hipótesis del “colapso sensorial”
Airam, quien está diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y posee altas capacidades, podría estar atravesando lo que los expertos denominan un “colapso sensorial”. Esta situación se habría desencadenado por el ruido ensordecedor y las grandes aglomeraciones durante el lunes de Carnaval en la capital palmera.
Ante esta posibilidad, la familia ha lanzado una advertencia fundamental para cualquier ciudadano que crea identificarlo. Debido a su condición, Airam podría interpretar cualquier contacto social como una amenaza, lo que provocaría una reacción de huida inmediata hacia zonas escarpadas o de difícil acceso.
Las recomendaciones
- No abordarlo de forma brusca.
- No llamarlo por su nombre en voz alta.
- Evitar estímulos sonoros inesperados.
- Contactar de inmediato con el 112 o el CECOPIN (922 43 76 50).
Rastreo submarino
Mientras la búsqueda terrestre se centra en los barrancos y zonas de costa de Breña Baja, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil no baja la guardia en el mar. Las inspecciones submarinas se han retomado con fuerza en la playa del Pósito, en el litoral de Mazo.
Esta zona es considerada crítica debido a las fuertes corrientes marinas que predominan de norte a sur. Para maximizar la eficiencia del rastreo, los buzos están utilizando scooters subacuáticos, dispositivos de alta tecnología que permiten cubrir grandes superficies en tiempo récord y explorar cavidades y “roqueos” donde el mar podría haber arrastrado algún indicio. Cabe recordar que en las primeras semanas se hallaron su mochila y un pantalón en el mar, aunque sin rastros biológicos que confirmaran un desenlace fatal.
La investigación sigue abierta y todas las hipótesis permanecen sobre la mesa. La isla de La Palma se vuelca ahora en localizar a un joven que, según los indicios, demuestra una enorme capacidad de resistencia en el medio natural.