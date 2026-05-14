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Accidente en la TF-65: dos heridos por un choque frontal

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2
Muere un hombre tras salirse de la vía con su coche en Tenerife
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Dos personas han resultado heridas este jueves tras producirse una colisión frontal en la TF-65, a la altura del Castillo, en el municipio de San Miguel de Abona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 08:32 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

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Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los dos afectados, un hombre y una mujer, que presentaron traumatismos torácicos de carácter moderado. Finalmente fueron trasladados en ambulancia al Hospital Quirón.

Por su parte, la Guardia Civil instruyó el atestado.

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