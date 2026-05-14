Rebajas de verano 2026: Inditex confirma las fechas y horarios exactos para arrasar con los descuentos

El cambio de armario más esperado del año ya tiene fecha oficial. Aunque la tradición marcaba el 1 de julio como el inicio de la temporada de descuentos, las rebajas de verano 2026 consolidan el adelanto que se ha vuelto norma en el sector. Este año, el Grupo Inditex volverá a ser el encargado de dar el pistoletazo de salida nacional con una estrategia digital agresiva que comenzará antes de lo que muchos esperan.
La fecha clave de las rebajas de verano 2026
Fiel a su hoja de ruta de los últimos años, la compañía fundada por Amancio Ortega ha fijado el jueves 25 de junio como el día del estreno en sus plataformas digitales. Esta decisión no es casual, ya que repite el patrón de éxito de 2024 y 2025, adelantándose al último fin de semana de junio para maximizar las ventas antes de la gran salida de vacaciones.
Mientras que la web y la aplicación móvil arderán con los primeros descuentos el miércoles, las tiendas físicas en Canarias y el resto de España abrirán sus puertas con las etiquetas rojas el viernes 26 de junio.
¿A qué hora empiezan las rebajas de verano 2026?
La batalla por las mejores prendas se librará, una vez más, en la pantalla del teléfono móvil. No todas las marcas del grupo abren a la misma hora, por lo que es vital conocer el cronograma para no llegar tarde a las cestas virtuales.
Stradivarius, Pull&Bear, Bershka y Lefties
Las marcas más juveniles del grupo serán las más madrugadoras. Stradivarius, Pull&Bear, Bershka y Lefties activarán sus descuentos en la App móvil a las 19:00 horas (hora canaria) del miércoles 25. Una hora después, a las 20:00, las ofertas estarán disponibles en sus respectivas versiones web.
Zara y Oysho
Para los seguidores de Oysho, la cita será a las 20:00 en la aplicación y a las 21:00 en la web. Por su parte, la joya de la corona, Zara, se hará esperar un poco más: su App mostrará los precios rebajados a las 21:00 horas, mientras que la tienda online convencional lo hará a las 22:00.
Massimo Dutti
Como es habitual, Massimo Dutti ofrece un trato preferencial. Los clientes suscritos a su newsletter o con cuenta activa suelen recibir un acceso anticipado que este año podría situarse en la tarde del martes 24 de junio, dejando el miércoles para el acceso general y el jueves para las tiendas físicas.