El nuevo plan de vivienda se asoma por la ventana con aires renovados

España cuenta con un nuevo Plan Estatal de Vivienda (2026-2030), un marco que supone un cambio de enfoque al priorizar la creación de un parque estable de casas protegidas y asequibles frente a los modelos más centrados en ayudas coyunturales. Se configura como un instrumento de financiación y coordinación entre administraciones, pero introduce implicaciones jurídicas relevantes para operadores del sector, inversores y administraciones públicas en un contexto marcado por la insuficiencia estructural de oferta y la galopante dificultad de acceso.
La política pública deja de centrarse en medidas temporales para inclinarse por la consolidación de un parque de vivienda protegida con vocación de permanencia. El objetivo es evitar que el esfuerzo se diluya con el tiempo mediante la descalificación de los inmuebles y su salida al mercado libre.
La protección permanente implica que la vivienda queda sujeta de forma estable, y en algunos casos indefinida, a limitaciones sobre su destino, uso, precio o renta. A diferencia de fórmulas anteriores, donde estas restricciones eran temporales, esta busca garantizar que el activo mantenga su función social a lo largo del tiempo.
Desde el punto de vista jurídico, este PEV incorpora exigencias de control y trazabilidad, como la obligación de mantener el destino protegido durante largos periodos -en algunas circunstancias, de al menos 50 años- y su constancia mediante nota marginal en el Registro de la Propiedad, lo que condiciona la transmisibilidad, el uso y la explotación del activo a lo largo de todo su ciclo de vida. “Conlleva un cambio relevante en la configuración jurídica de los activos residenciales”, observa Marta Plaza, socia de GTA Villamagna.
En el plano económico, la distribución de recursos reserva un mínimo del 40% al incremento de la oferta de vivienda social y asequible, un 30% a la rehabilitación y otro 30% a facilitar la adquisición; especialmente, de jóvenes y colectivos vulnerables. “Las medidas con mayor capacidad transformadora serán aquellas orientadas a aumentar la oferta de forma estructural: promoción de vivienda protegida permanente, colaboración público-privada, rehabilitación y movilización de viviendas vacías”.
El desarrollo de promociones requiere suelo, licencias, financiación y ejecución material, lo que implica plazos largos. Por ello, aunque las ayudas al alquiler pueden generar un cierto alivio, su efecto en mercados tensionados se vería limitado si no se acompaña de una ampliación real del parque disponible. El Gobierno de Canarias ha optado, a través de una bolsa activa, por sacar viviendas vacías al alquiler con garantías jurídicas a los propietarios para cobrar y que las casas sean devueltas de manera adecuada. Se suma al desatasco en la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso a la construcción.