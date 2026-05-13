La Campaña de la Renta 2025-2026 entra en su fase decisiva. Mientras el volumen de devoluciones avanza a buen ritmo —con más de 4,5 millones de contribuyentes que ya han recibido sus ingresos—, la Agencia Tributaria ha puesto en marcha una estrategia clave para evitar errores: los avisos preventivos.
Según recoge la información adelantada por Hacienda, el organismo prevé enviar alrededor de 130.000 comunicaciones a través de Renta Web y notificaciones electrónicas. El objetivo es claro: advertir al ciudadano sobre posibles errores en su declaración antes de que se abra un procedimiento formal de inspección o sanción.
El foco: las modificaciones en el borrador
Estas alertas no llegan de forma aleatoria. Hacienda ha puesto el foco en aquellos contribuyentes que, al realizar su declaración, han modificado la información del borrador o los datos fiscales iniciales.
Las discrepancias suelen aparecer en:
- Deducciones aplicadas que no constan en los registros oficiales.
- Cambios en los ingresos por alquileres o ventas de activos.
- Datos de filiación o situaciones familiares que no coinciden con los del ejercicio anterior.
Una oportunidad para evitar sanciones
Recibir uno de estos avisos, que se enviarán de forma escalonada durante los meses de mayo y junio, no implica necesariamente una infracción.
Como aclara la Agencia Tributaria, se trata de un mecanismo para que el ciudadano pueda presentar una declaración rectificativa voluntaria.
El año pasado, más de 45.000 personas corrigieron sus datos tras recibir la advertencia, lo que les permitió librarse de recargos, intereses de demora y multas que, dependiendo de la gravedad, pueden suponer un porcentaje elevado sobre la cantidad no declarada.
¿Qué hacer si recibes el aviso?
Si Hacienda te contacta a través de Renta Web, el protocolo es sencillo:
- Revisar los datos: comprobar si la modificación realizada en el borrador es correcta y contamos con la documentación que la respalde.
- Rectificar si hay error: si detectamos que nos hemos equivocado, podemos presentar la rectificación sin esperar a un requerimiento.
- No hacer nada si es correcto: si el contribuyente está seguro de que la información aportada es veraz, no es necesario realizar ningún trámite adicional ni responder a la comunicación.