Confinadas 1.700 personas en un crucero tras la muerte de un pasajero por gastroenteritis

Unas 1.700 personas permanecen confinadas este miércoles a bordo de un crucero de la naviera británica Ambassador Cruise Line tras detectarse un brote de gastroenteritis que, según informan fuentes sanitarias francesas y recoge la agencia Efe, ya se ha cobrado la vida de un pasajero.
El fallecido es un ciudadano británico de más de 90 años que perdió la vdia a causa del cuadro clínico provocado por el brote. Según ha adelantado el diario regional Sudouest y publica El País, el buque dio parte a las autoridades portuarias al llegar a la ciudad francesa procedente de un itinerario que incluyó escalas en las Islas Shetland, Belfast, Liverpool y Brest.
Investigación por intoxicación alimentaria
Hasta el momento, al menos una cincuentena de personas han presentado síntomas severos de vómitos y diarrea. Aunque inicialmente se sospechó de la presencia de norovirus —habitual en este tipo de entornos cerrados—, los análisis preliminares realizados en el hospital de Burdeos han descartado esta opción por ahora.
La principal hipótesis con la que trabajan las autoridades sanitarias es una posible intoxicación alimentaria masiva, por lo que se están realizando pruebas exhaustivas para determinar el origen exacto del contagio y evitar que el brote se extienda entre el resto del pasaje y la tripulación.