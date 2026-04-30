La UE activa la identidad digital: así será la ‘cartera’ obligatoria en el móvil para 2027

El modo en que los ciudadanos europeos gestionan sus documentos oficiales está a punto de dar un giro radical. La Unión Europea ha pisado el acelerador en su estrategia de digitalización y ha fijado el año 2027 como fecha clave para la implantación masiva de la EUDI Wallet (European Digital Identity Wallet).
Esta herramienta permitirá que cualquier ciudadano pueda llevar el DNI, el carnet de conducir y otros certificados oficiales directamente en su teléfono móvil con plena validez legal en los 27 Estados miembros.
¿Qué es la EUDI Wallet y cuándo llegará a España?
La base de este cambio es el Reglamento (UE) 2024/1183, que obliga a todos los países de la Unión a ofrecer al menos una cartera digital a sus ciudadanos. Aunque el despliegue técnico y las pruebas piloto ya han comenzado, el cronograma oficial marca hitos muy claros:
- Diciembre de 2026: fecha límite para que los Estados miembros (incluida España) pongan la aplicación a disposición de los ciudadanos.
- Año 2027: será el periodo de adopción masiva. A partir de finales de ese año, no solo las administraciones públicas, sino también grandes plataformas digitales y entidades bancarias, estarán obligadas a aceptar esta identidad digital para trámites como abrir una cuenta o alquilar un vehículo.
Un sistema para “llevarlo todo” sin perder la privacidad
A diferencia de las aplicaciones actuales, la cartera digital europea destaca por su interoperabilidad. Esto significa que un ciudadano canario podrá utilizar su identidad digital emitida en España para realizar gestiones en Alemania o Italia de forma instantánea y sin burocracia añadida.
Entre los documentos que se podrán integrar se encuentran:
- Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Permiso de conducción.
- Titulaciones académicas y profesionales.
- Recetas médicas electrónicas.
- Certificados de nacimiento o estado civil.
Un aspecto fundamental que preocupa a los usuarios es la seguridad. Según la Comisión Europea, la EUDI Wallet se basa en el principio de divulgación selectiva. Por ejemplo, si un usuario necesita demostrar que es mayor de edad para acceder a un servicio, la aplicación solo confirmará ese dato sin necesidad de mostrar la fecha de nacimiento exacta o la dirección de residencia.
El formato físico no desaparece
A pesar del avance hacia lo digital, las instituciones europeas han confirmado que el uso de esta cartera será totalmente voluntario. El formato físico (la tarjeta de plástico del DNI o el carnet de conducir) seguirá existiendo y siendo válido para aquellos que prefieran no utilizar el teléfono móvil o no dispongan de uno.
Este paso supone la mayor transformación en la identificación personal desde la creación del DNI electrónico, consolidando un mercado único digital donde la frontera física deje de ser un obstáculo para la gestión administrativa.