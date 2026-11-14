Estados Unidos suspende los vuelos en todo el país por “razones de seguridad”

Las autoridades de Estados Unidos suspendieron en la tarde de ayer, viernes, todas las salidas para todos los aeropuertos de su territorio, alegando “circunstancias extraordinarias y motivos de seguridad”, por lo que los vuelos de salida han debido permanecer en tierra hasta nuevo aviso.
La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) indicó en una alerta que la orden se debe a “circunstancias extraordinarias y motivos de seguridad”. “Todo el tráfico de salida deberá permanecer en terreno hasta nuevo aviso”, agregó el organismo estadounidense sin proporcionar más detalles.
El secretario de Transportes, Sean Duffy,apuntó, por su parte en un breve mensaje difundido en sus redes sociales a un “problema de comunicación que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo de ruta”. Así, aseguró que brindará información “de inmediato” una vez los técnicos de la FAA se encuentran ya investigando “el problema”.
Fruto de esta orden, se retrasaron o cancelaron casi 7.000 vuelos, de acuerdo a la herramienta de seguimiento de vuelos FlightAware, si bien poco antes de que la FAA emitiera su alerta, los dos principales aeropuertos de Chicago, el Aeropuerto Internacional O’Hare y el Aeropuerto Internacional Midway, figuraban en una alerta de suspensión de despegues debido a una “avería en los equipos”, según recoge la cadena de televisión NBC.
Fuentes cercanas a la investigación, citadas por CNN, descartaron, por el momento, la posibilidad de que se haya producido un ciberataque.
Poco antes del anuncio, la FAA había suspendido el tráfico aéreo en Chicago debido a problemas de comunicación en el control de tráfico aéreo. Además, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos informó de que ha estado experimentando problemas de internet y comunicaciones en todo el país.
Los aviones que ya estaban en el aire han podido aterrizar, pero los que están en tierra no pueden despegar.
Esta es la tercera vez que la FAA ordena la suspensión de todos los vuelos a nivel nacional: la primera fue el 11 de septiembre de 2001, tras los atentados perpetrados por Al Qaeda contra las Torres Gemelas del World Trade Centr de Nueva York y el Pentágono. La segunda tuvo lugar el 11 de enero del año 2023, por problemas debidos a un fallo en el sistema de alerta diseñado para informar a los pilotos sobre problemas de seguridad.
Según informó Bloomberg News, el FBI ya investiga si una actualización de software ha sido la causa de la interrupción masiva del servicio aéreo. Por el momento, desde Estados Unidos se descarta que estos problemas de comunicación hayan sido fruto de un ciberataque o un acto criminal.
Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Markwayne Mullin, quiso aclarar que la orden no responde a ningún ataque terrorista.
“No hay motivo para que el público sienta temor ni se preocupe por sus seres queridos; esto no es otro 11 de septiembre”, explicó Wayne alos medios que se congregaron ayer en la Casa Blanca.
Infraestructura obsoleta
El sistema de control aéreo estadounidense arrastra problemas de infraestructura obsoleta que, según el propio secretario de Transportes, Sean Duffy, hacen urgente su modernización tecnológica.
El Congreso aprobó 12.500 millones de dólares para la modernización el año pasado, y la FAA y la Casa Blanca solicitaron el viernes a los legisladores otros 30.100 millones de dólares.
Estados Unidos cuenta con el espacio aéreo más transitado del mundo, en el que la FAA gestiona una media de más de 45.000 vuelos diarios y presta servicio a unos 2,9 millones de pasajeros de aerolíneas.