Muere Komanche, uno de los streamers más famosos de habla hispana

El mundo del entretenimiento digital está de luto tras conocerse este lunes, 26 de octubre, la muerte del streamer Komanche a los 30 años. El creador de contenido salvadoreño, cuyo nombre real era Carlos Mauricio Gómez, ha fallecido en Monterrey, México, según ha confirmado su representante, Byron Reyes, después de ponerse en contacto con la familia.
La noticia comenzó a circular durante el domingo en las redes sociales, aunque no fue hasta este lunes cuando su mánager confirmó el fallecimiento. Por el momento, las causas de su muerte no se han dado a conocer oficialmente.
Komanche era uno de los creadores de contenido más populares de habla hispana, con una amplia comunidad de seguidores en plataformas como Twitch y YouTube. Sus retransmisiones combinaban videojuegos, humor y momentos de su vida cotidiana.
Uno de sus proyectos más destacados fue la organización de los Squid Craft Games, una competición basada en Minecraft que desarrolló junto a otros conocidos streamers, como AuronPlay y El Rubius, y que reunió a numerosas figuras del entretenimiento digital.
El mensaje de despedida de su representante
Byron Reyes ha compartido varias publicaciones en Instagram para despedirse del creador de contenido, con quien mantenía una estrecha relación profesional y personal.
“Lograste lo que ningún otro salvadoreño ha logrado en esta industria y es el cariño de todos los que la conforman”, expresó su representante, quien también destacó la personalidad del joven y el impacto que había tenido en quienes lo conocían.
Reyes explicó que ambos tenían proyectos pendientes en los que habían depositado grandes expectativas y lamentó que ya no puedan llevarse a cabo.
Además, quiso recordar la influencia que Komanche había ejercido en su trayectoria profesional: “Prometo que mientras yo esté, rendiré tributo por todo lo que hiciste y lo mucho que me inspiraste”.
El representante también destacó que el streamer había conseguido importantes objetivos personales, entre ellos adquirir el coche de sus sueños, y que constituía un apoyo fundamental para su familia.
Las causas de la muerte de Komanche siguen sin confirmarse
Uno de los mensajes que más repercusión ha tenido tras conocerse la noticia ha sido el publicado por Byron Reyes sobre el acoso: “El bullying a cualquier escala no es un juego”.
El propio Komanche había hablado públicamente en el pasado sobre sus problemas de salud mental. En 2023 relató que había atravesado momentos especialmente difíciles y que había intentado quitarse la vida.
No obstante, no existe confirmación oficial de que su fallecimiento esté relacionado con estos antecedentes ni con el acoso que había denunciado en internet.
La muerte del joven salvadoreño ha provocado numerosas reacciones entre sus seguidores y compañeros de profesión. Creadores de contenido como Ibai Llanos, AuronPlay y otros referentes del mundo del streaming han expresado públicamente su pesar por la pérdida.
Con millones de seguidores acumulados en sus plataformas, Komanche se había consolidado como una figura reconocida dentro de la comunidad digital hispanohablante, especialmente por su participación en grandes eventos y su colaboración con algunos de los streamers más populares de España y Latinoamérica.