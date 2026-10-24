Las cajas que desencadenaron la investigación contra el padre de Meghan Markle por pornografía infantil

La Policía Metropolitana de Londres (Scotland Yard) ha confirmado este sábado, 24 de octubre, que recibió en enero de 2019 una carta con acusaciones contra Thomas Markle, padre de Meghan Markle, relacionadas con presuntos delitos cometidos fuera del Reino Unido. La información no fue trasladada a otros organismos policiales, según ha reconocido la propia institución, que ahora revisa su actuación.
La confirmación llega después de que Thomas Markle Jr., hijo del denunciado y hermanastro de la duquesa de Sussex, acudiera a las autoridades filipinas tras asegurar que había encontrado cientos de imágenes y vídeos de abusos sexuales a menores entre las pertenencias de su padre.
Thomas Markle, de 82 años, ha negado rotundamente las acusaciones. Las autoridades de Filipinas investigan los hechos, pero hasta el momento no se han publicado conclusiones periciales que acrediten que el material denunciado le perteneciera o estuviera bajo su control consciente.
Las cuatro cajas que originaron la denuncia en Filipinas
El caso salió a la luz después de que Thomas Markle Jr., de 60 años, relatara al diario británico The Sun el supuesto descubrimiento de material de abuso sexual infantil en una vivienda de Cebú, en Filipinas, donde había residido su padre.
Según su testimonio, encontró cuatro cajas que contenían dispositivos electrónicos, fotografías, vídeos y otros objetos personales. Entre las pertenencias había material relacionado con la trayectoria profesional de Thomas Markle, antiguo director de iluminación de producciones televisivas estadounidenses.
El hijo aseguró que el hallazgo comenzó cuando buscaba un teléfono móvil y descubrió un archivo de contenido sexual infantil. Posteriormente, según explicó, examinó otros dispositivos y discos duros con ayuda de un técnico informático.
El denunciante sostiene que el material podría incluir cientos o miles de imágenes de abusos sexuales a menores, una cantidad que todavía no ha sido confirmada mediante un análisis forense público.
Thomas Markle Jr. afirmó que inicialmente contactó con organismos estadounidenses, entre ellos el FBI, antes de presentar una declaración ante las autoridades filipinas el 22 de octubre de 2026.
Las autoridades de Filipinas han confirmado que investigan las acusaciones y que los dispositivos intervenidos deberán ser examinados para determinar la naturaleza de los archivos, su procedencia y quién tuvo acceso a ellos.
Scotland Yard reconoce que recibió una carta en 2019
La segunda línea del caso se remonta a varios años atrás.
Este sábado, Scotland Yard ha confirmado oficialmente que recibió una carta en enero de 2019 con distintas acusaciones sobre presuntos delitos cometidos fuera del territorio británico.
Según ha explicado la Policía Metropolitana, el documento fue remitido a su unidad de protección para valorar posibles cuestiones relacionadas con la seguridad de Meghan Markle, que meses antes se había casado con el príncipe Harry.
Después de revisar la información, se decidió trasladarla a la oficina de los duques de Sussex para que tuvieran conocimiento de su contenido.
Sin embargo, los detalles de las acusaciones no se comunicaron a otros organismos encargados de hacer cumplir la ley, según ha reconocido la institución.
La Policía Metropolitana ha anunciado que está revisando cómo gestionó el caso en 2019 y estudia si debe trasladar su actuación a la Oficina Independiente de Conducta Policial, el organismo que supervisa posibles irregularidades policiales en Inglaterra y Gales.
Este reconocimiento no supone que las acusaciones contra Thomas Markle hayan quedado acreditadas. Tampoco implica que Scotland Yard haya abierto ahora una investigación penal contra él.
Meghan Markle asegura que conocía acusaciones desde 2018
La duquesa de Sussex reaccionó el viernes a través de un comunicado en el que manifestó su consternación por las informaciones conocidas sobre su padre.
Meghan Markle aseguró que en 2018 tuvo conocimiento de una carta con graves acusaciones contra Thomas Markle y que recibió garantías de que las autoridades estaban examinando su contenido.
La duquesa explicó que aquellas informaciones influyeron en su decisión de mantener la distancia con su progenitor y evitar que tuviera contacto con sus hijos, Archie y Lilibet.
La fecha mencionada por Meghan no coincide con el registro confirmado este sábado por Scotland Yard, correspondiente a enero de 2019.
Esta diferencia sigue siendo uno de los aspectos que requieren aclaración, especialmente para determinar la cronología de las comunicaciones y las actuaciones policiales.
Según ha publicado ITV News, una carta con acusaciones sobre Thomas Markle fue trasladada a Meghan durante el verano de 2018. No obstante, el contenido de esa documentación no ha sido divulgado íntegramente.
Thomas Markle niega las acusaciones
Thomas Markle ha rechazado las acusaciones formuladas por su hijo, calificándolas de falsas.
El padre de Meghan reside actualmente en Estados Unidos, donde se recupera de graves problemas de salud y de la amputación de una pierna.
Por su parte, Samantha Markle, otra de sus hijas, también ha cuestionado la versión de Thomas Jr. y ha defendido a su padre frente a las acusaciones.
Samantha ha puesto en duda que pueda atribuirse automáticamente a Thomas Markle la responsabilidad sobre los archivos presuntamente encontrados, alegando que otras personas pudieron tener acceso a los dispositivos.
Estas afirmaciones forman parte de la versión de la familia y deberán contrastarse con las pruebas que obtengan los investigadores.
Qué queda por esclarecer en la investigación
El procedimiento abierto en Filipinas deberá determinar si los archivos denunciados contienen efectivamente imágenes de abusos sexuales a menores y, en ese caso, quién los almacenó, utilizó o tuvo acceso a ellos.
También será relevante reconstruir la cadena de custodia de los dispositivos y establecer en qué condiciones fueron localizados y entregados a las autoridades.
En paralelo, la revisión anunciada por Scotland Yard tendrá que aclarar cómo se gestionaron las acusaciones recibidas años atrás y por qué no fueron remitidas a otros organismos policiales.
Por ahora, las acusaciones contra Thomas Markle siguen pendientes de comprobación judicial y policial. El exdirector mantiene su negativa y no se ha comunicado ninguna conclusión definitiva sobre su responsabilidad.