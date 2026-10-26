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Vox pacta con el PP no presentar candidatura al Senado en seis provincias, entre ellas las dos de canarias

Presentará un único candidato en otras catorce para frenar el acuerdo del PSOE, Frente Amplio y las izquierdas territoriales
Vox pacta con el PP no presentar candidatura al Senado en seis provincias
El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante un acto público en el marco de la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. | EP
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Vox ha renunciado a presentar candidatura propia para el Senado en seis provincias y presentará un único candidato en otras catorce para frenar el acuerdo del PSOE, Frente Amplio y las izquierdas territoriales, según ha anunciado la formación.

En concreto, Vox no presentará candidatura propia en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares y presentará un único candidato en Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén. En las veintitrés provincias restantes, Vox concurrirá al Senado con normalidad.

Vox y el PP han mantenido conversaciones discretas para armar una candidatura conjunta para la Cámara Alta que permita a los ‘populares’ retener la mayoría absoluta y alcanzar los tres quintos de representación, cifra que faculta para elegir nombres para renovar instituciones como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

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Los de Santiago Abascal han destacado que Vox y el PP “son formaciones políticas muy diferentes, con discursos muy distintos”, pero “no es ningún secreto” que coinciden “en la necesidad de expulsar a la organización criminal de Pedro Sánchez de las instituciones”.

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