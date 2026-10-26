Tomy, ‘adicto’ al ganchillo, crea una camisa para Quevedo: “Esta es la mía, y así puede quedarte a ti”

Un canario conocido en TikTok como CanaryTomy ha lanzado una particular propuesta al cantante grancanario Quevedo. A través de un vídeo publicado este domingo, 25 de octubre, ha mostrado una camisa confeccionada a ganchillo con la esperanza de que el artista se anime a lucir una de sus creaciones.
Tomy, que acumula más de 2.600 seguidores en TikTok, ha compartido el resultado de su trabajo junto a una imagen en la que muestra cómo podría quedarle la prenda al intérprete.
“¿Qué pasa, Quevedo? Esta es la mía. Y así es como te puede quedar a ti”, expresa en el vídeo, en el que aparece trabajando con una aguja de ganchillo.
Una camisa canariona hecha a mano para Quevedo
La protagonista de la publicación es una camisa canariona, confeccionada en color blanco y con detalles azules y amarillos, que Tomy presenta como su último trabajo.
Para mostrar el resultado que imagina, el creador ha compartido una composición con IA en la que aparece junto a Quevedo, ambos luciendo el mismo diseño.
La publicación combina así el trabajo artesanal con una propuesta dirigida al músico canario, a quien Tomy espera hacer llegar su creación.
“Mientras tanto, yo sigo dale que te pego con la aguja, en mis ratos libres, con la esperanza de poder hacer esta imagen realidad”, añade.
@canarytomy Que pasa Quevedo te vas animar a ponerte esta camisa canariona ? #ganchillocrochet #canarias🇮🇨 #tejiendocaminos #taxista #hechoamano ♬ Ahora y Siempre – Quevedo & Linton