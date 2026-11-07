La Orotava rinde homenaje a las víctimas del Aluvión de 1826

La Asociación por la Memoria del Aluvión de 1826 (AMA) celebra hoy, a las 19.00 horas, un acto cívico de homenaje a las víctimas del Aluvión de 1826 en el Ayuntamiento de la Villa de La Orotava. La cita coincide con el día exacto en que se cumplen 200 años de la tormenta de San Florencio, el temporal que en la noche del 7 al 8 de noviembre dejó más de 300 fallecidos en el Archipiélago y golpeó con especial dureza al Valle de La Orotava.
El acto pondrá el broche final al programa conmemorativo del bicentenario, que a lo largo de 2026 ha reunido jornadas científicas en Gran Canaria y Tenerife, la proyección del documental El Aluvión de 1826 y una exposición itinerante. Su momento central será el descubrimiento de la escultura conmemorativa Memoria del Agua, obra del artista Isidro Portocarrero Álvarez y patrocinada por el Cabildo de Tenerife, que quedará instalada en el jardín trasero del Consistorio como recuerdo público de las víctimas.
El acto se desarrollará en dos fases. La primera tendrá lugar en el Salón Noble de Sesiones del Ayuntamiento, donde a partir de las 18.45 horas la directiva de la AMA recibirá a las autoridades civiles, militares y religiosas y al público asistente. Conducirá la ceremonia el periodista Zenaido Hernández.
Tras la bienvenida oficial, se proyectará la citada pieza audiovisual, basada en el documental del mismo título, que recrea las horas del temporal y sus consecuencias. A continuación, el vicepresidente de la AMA, José Luis Hernández, pronunciará el discurso de apertura, centrado en el orgullo ciudadano por recuperar una memoria que durante dos siglos ha permanecido casi olvidada, y luego intervendrán las autoridades.
Uno de los momentos de mayor carga emotiva será el memorial. Dos representantes de la asociación leerán, de forma alterna y agrupados por pagos, los nombres de las víctimas, acompañados en directo por el cuarteto de cuerda Ikaro Quartet. La lectura dará paso a un minuto de silencio en recuerdo de todas las personas que perdieron la vida aquella noche.
La segunda fase se trasladará al jardín trasero del Ayuntamiento, donde se descubrirá la escultura Memoria del Agua. La ceremonia concluirá con una ofrenda floral a los pies del monumento. La obra, de unos tres metros de altura, representa una gran figura humana fusionada con el Teide y Las Cañadas, alegoría de las víctimas y de los supervivientes.
La mañana del martes 7 de noviembre de 1826 amaneció oscura, con un fuerte viento del sudeste. A las nueve comenzó a llover en La Orotava, con más violencia en las cumbres. Al anochecer arreció un huracán que no dio tregua durante toda la noche y, a las dos de la madrugada del día 8, el viento giró de pronto al norte, redoblando su fuerza mientras la lluvia caía con una intensidad desconocida. La calma no regresó hasta el día 9.
Investigaciones recientes han identificado el episodio como un ciclón tropical, comparable en estructura a la tormenta Delta de 2005.
Para la AMA, recordar el Aluvión de 1826 no es solo un ejercicio de memoria. La catástrofe reveló de golpe la fragilidad de un territorio deforestado, con viviendas pegadas a los cauces y desembocaduras de los barrancos. Dos siglos después, en un Atlántico cada vez más cálido y con modelos que prevén lluvias más intensas y concentradas, esa lección sobre la ocupación del territorio y la exposición al riesgo mantiene toda su vigencia. Memoria y dignidad para las víctimas, junto a resiliencia, ciencia y prevención, son los dos ejes del mensaje del acto.
Coincidiendo con el acto cívico, el Ayuntamiento de la Villa de La Orotava acogerá durante estos días la exposición Aluvión de 1826. La tormenta que cambió Canarias, de visita libre y gratuita.