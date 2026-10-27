“Ningún niño de La Orotava se quedará sin regalo en Navidad”

El Ayuntamiento de La Orotava, a través de las áreas de Bienestar Social y Participación Ciudadana, que dirigen Belén González y Delia Escobar, respectivamente, pone en marcha una nueva edición de la campaña solidaria Apadrina una ilusión 2026, una iniciativa que busca que ningún niño del municipio se quede sin su regalo durante las fiestas navideñas.
La campaña invita a la ciudadanía a convertirse en padrinos de los más pequeños mediante la donación de juguetes nuevos, educativos o lúdicos, contribuyendo así a que las familias con menos recursos puedan vivir estas fechas con alegría y que la ilusión de la Navidad llegue a todos los hogares.
El alcalde de La Orotava, Francisco Linares, destaca que Apadrina una ilusión es mucho más que una campaña navideña; es una muestra del compromiso, la empatía y la solidaridad de todo un municipio. En este sentido, subraya la importancia de mantener y reforzar iniciativas de estas características, especialmente en unas fechas tan significativas para la infancia, en las que todos los niños y niñas deberían tener la oportunidad de disfrutar de la magia de la Navidad, independientemente de la situación económica de sus familias.
Desde el Ayuntamiento se agradece la implicación de todas las personas que han participado como padrinos y madrinas en ediciones anteriores, haciendo posible que muchos niños, niñas y familias de La Orotava reciban un regalo y, sobre todo, una muestra de cariño y cercanía. Es ejemplar la respuesta que tiene esta convocatoria cada año y se anima a continuar en esta línea a la ciudadanía, las asociaciones, los colectivos y las empresas locales, pues con su colaboración y pequeños gestos pueden generar grandes sonrisas.
Las personas interesadas en participar como padrinos o madrinas podrán inscribirse del 3 al 18 de noviembre a través del correo electrónico apadrinaunailusion@villadelaorotava.org o del teléfono 616 097 575. Para formalizar la participación deberán facilitar su nombre y apellidos, correo electrónico y número de teléfono. Estos datos se tratarán de forma confidencial. Una vez completado el proceso de inscripción, las personas participantes recibirán la información necesaria para conocer el regalo que les corresponde preparar. La entrega de los juguetes se llevará a cabo del 1 al 11 de diciembre en el edificio de Usos Múltiples de La Torrita.