Familias del norte de Tenerife denuncian la falta de atención psiquiátrica para sus hijos: “Estamos desamparados”

Bajo el lema Hijos desregulados, familias desamparadas, convocadas por Visión Azul Autismo, denuncian que la zona norte de Tenerife no cuenta con atención psiquiátrica infanto-juvenil, una grave situación que pone a las familias al límite y está dejando a muchos menores del Norte sin seguimiento, revisión de medicación, atención ante desregulaciones y nuevos diagnósticos indispensables para acceder a becas y ayudas NEAE.
Tras una publicación en DIARIO DE AVISOS , la dirección del Hospital Universitario de Canarias (HUC) adoptó diversas medidas que para las familias son “un parche” y no resuelven el problema. El HUC señala que esta situación se debe a la baja de una profesional de atención psiquiátrica en el CAE de la Orotava. Desde que se conoció esta vacante se realizaron diversas gestiones para cubrir esa ausencia pero “no hay profesionales especialistas en el mercado para cubrir esa necesitad”.
Además se adoptó medidas como la ampliación de consultas con especialistas varios días en horario de tarde en el propio centro hospitalario en La Laguna para que acudan desde el Norte.
Las familias denuncian el peligro que supone en plena crisis conductual o sensorial a un menor o adolescente cuando se desregula trasladarlo a La Laguna normalmente en vehículo acompañado por un solo padre y los accidentes que puedan provocar. Exigen que los profesionales psiquiatras estén desplazados en el CAE de La Orotava como toda la vida han tenido a su psiquiatra de referencia.
Una atención tan necesaria no puede depender de meses de espera, citas canceladas o ausencia de especialistas. Hay menores con citas canceladas reiteradamente, sin revisión de medicación, seguimiento ante desregulaciones o nuevos diagnósticos. No hay profesionales suficientes para atención, revisar tratamientos o medicación y cuando, ante un empeoramiento, la respuesta acaba siendo volver a Urgencias y empezar otra vez, denuncian.