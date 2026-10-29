La hija de Melendi revela cómo se conocieron sus padres en Tenerife: “Todo fue muy intenso”

Tenerife fue el lugar en el que comenzó la historia de amor del cantante Melendi y Míriam Martínez de la Vega, una relación de la que nació su primera hija, Carlota. Así lo ha desvelado la joven, de 21 años, durante una entrevista para el pódcast ‘¡Vaya Vaina!’, en la que ha compartido algunos de los episodios más desconocidos de su vida familiar.
La hija mayor del conocido artista asturiano ha sorprendido al contar cómo se conocieron sus padres, una historia que hasta ahora apenas había trascendido públicamente y que tiene a la Isla como protagonista.
@vaya_vaina ¿Cómo se conocieron los padres de @carlotamelendi ? 🫣🤭 Link a Youtube y Spotify en la bio 🔗 #vayavaina #carlotamelendi #programa #podcast #melendi ♬ sonido original – ¡Vaya Vaina!
“Se conocieron en Tenerife. Mi padre le dio un pelotazo al grupo de mi madre y entonces empezaron a hablar, salieron de fiesta…”, ha relatado Carlota durante la conversación.
Aquel encuentro terminó convirtiéndose en una relación sentimental que, según ha explicado la joven, estuvo marcada por la intensidad desde sus comienzos. “Toda su relación ha sido muy intensa. De ahí nazco yo, una intensa”, ha añadido entre risas.
La historia de amor de Melendi que comenzó en Tenerife
La relación entre Melendi y Míriam Martínez de la Vega ha permanecido durante años alejada de los focos. Mientras el cantante alcanzaba una enorme popularidad gracias a canciones como Caminando por la vida o Tu jardín con enanitos, la madre de Carlota ha mantenido un perfil discreto.
De aquella historia nació Carlota en 2005, convirtiéndose en la primera hija del artista. Aunque sus padres terminaron separándose, la joven mantiene una estrecha relación con su familia.
Tras la ruptura, Melendi inició una relación con la cantante Dámaris Abad, conocida artísticamente como Dama, con quien tuvo a su hijo Marco. Posteriormente, el músico formó una familia con Julia Nakamatsu, madre de sus otras tres hijas: Lola, Abril y Dakota.
Carlota, que es la mayor de cinco hermanos, ha reconocido que los nacimientos de los cuatro pequeños se encuentran entre los momentos más felices de su vida.
Carlota Melendi habla de su infancia y de la fama de su padre
Durante su participación en ‘¡Vaya Vaina!’, Carlota también ha abordado las dificultades de crecer siendo hija de uno de los cantantes más conocidos de España.
La joven ha explicado que, cuando comenzó a trabajar como modelo, intentó construir una trayectoria profesional independiente de la popularidad de su padre. “No quería ser famosa porque quería quitarme un poco de mi padre, desligarme”, ha reconocido, al tiempo que ha explicado que buscaba demostrar su valía por sus propios méritos.