Tenerife rinde hoy un multitudinario homenaje a Jesús de Miguel

El estadio Heliodoro Rodríguez López acoge esta tarde, a partir de las 18.00 horas, un solemne acto institucional y litúrgico en memoria de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife fallecido el pasado martes tras el tremendo impacto recibido por parte del guardameta del Andorra, Jesús Owono en el choque disputado el lunes 2 de noviembre.
El mundo del fútbol profesional español y toda la sociedad canaria se unirán en el feudo blanquiazul para rendirle un último y sentido tributo. Las puertas del estadio se abrirán a las 16:00 horas, el acceso será totalmente libre hasta completar el aforo del recinto. Las puertas 8 y 9 (en la grada de Herradura) permanecerán cerradas al público, ya que allí sigue instalado el emotivo altar e improvisado memorial donde los aficionados han depositado velas, flores y camisetas. Se ruega por parte del club blanquiazul acudir con suficiente antelación para facilitar el flujo de entrada.
“Será un acto cargado de emoción y sentimiento en el escenario donde tantas veces compartimos su entrega, celebramos sus goles y vivimos junto a él algunos de los momentos más felices de nuestra historia reciente, entre ellos el último ascenso a Segunda División”, señalan desde el club.
En esa línea, entiende que “regresar juntos” al campo para rendirle homenaje “supone una oportunidad para agradecer su contribución al club y para expresar el cariño que siempre le profesará la gran familia tinerfeñista”.
Por ello, el CD Tenerife anima a todos aquellos que compartieron con Jesús de Miguel “momentos inolvidables” desde la grada, sobre el césped o siguiendo al equipo desde la distancia, a acompañarle en este “sentido homenaje”. “Hay personas que trascienden el paso del tiempo y permanecen para siempre en la memoria colectiva de un club y de su afición”, argumenta el club.
El acto se centrará en ensalzar su figura humana y profesional con intervenciones de personas cercanas al entorno deportivo del jugador, incluyendo al máximo accionista del club Rayco García, al presidente Felipe Miñambres y restos de miembros de la entidad blanquiazul.
Posteriormente se llevará a cabo el acto litúrgico con una lectura del Evangelio y una homilía/reflexión espiritual a cargo del obispo de Tenerife, Eloy Alberto Santiago.
Además, habrá una altísima representación institucional encabezada por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán y del presidente de LaLiga, Javier Tebas.
UD Las Palmas
La expedición amarilla estará encabezada por el presidente de la institución, Miguel Ángel Ramírez, acompañado por el vicepresidente, Nicolás Ortega, y otros representantes de la entidad, entre ellos Daniel Carnevali, embajador del club, y Larry Álvarez, director de Comunicación y Relaciones Institucionales.
También asistirán el entrenador del primer equipo, Albert Sánchez, y los cuatro capitanes de la plantilla: el tinerfeño Kirian Rodríguez, Álex Suárez, Sandro Ramírez y Enzo Loiodice.