El fútbol se vuelca con la familia de Jesús de Miguel: la campaña de Fran Sol supera los 100.000 euros

El fútbol español se ha volcado con la familia de Jesús de Miguel. La campaña solidaria impulsada por Fran Sol, exjugador del CD Tenerife y actual delantero del Hércules, ha superado los 100.000 euros recaudados en apenas unos días. Futbolistas, dirigentes deportivos y aficionados han realizado aportaciones económicas para ayudar a los familiares del delantero blanquiazul, fallecido el pasado martes a los 30 años.
La iniciativa, puesta en marcha a través de la plataforma GoFundMe, ha logrado movilizar a numerosos profesionales del fútbol español y a particulares que han querido colaborar tras el fallecimiento de Jesús de Miguel, quien sufrió un grave choque con el guardameta Jesús Owono durante el encuentro entre el Tenerife y el FC Andorra.
La recaudación se aproxima a los 110.000 euros fijados como objetivo en la plataforma, una cifra que refleja la respuesta recibida por la iniciativa promovida por Fran Sol.
Fran Sol impulsa la campaña para ayudar a la familia de Jesús de Miguel
El promotor de esta iniciativa es Fran Sol, delantero del Hércules y exfutbolista del CD Tenerife, que decidió poner en marcha la recogida de fondos tras conocer la muerte de Jesús de Miguel.
Aunque no llegó a conocer personalmente al jugador, el futbolista se sintió identificado con su situación familiar y decidió buscar una forma de ofrecer ayuda económica a sus seres queridos.
«Yo y mi familia queríamos ayudar de verdad y no solo reposteando su foto en Instagram», explicó al presentar la campaña.
Fran Sol reconoció que ninguna cantidad económica puede compensar una pérdida de estas características, pero considera que las aportaciones pueden representar una ayuda para quienes han perdido a un ser querido.
«El dinero no dará consuelo, pero el gesto de donar hará que la familia sienta de verdad el apoyo de todo el mundo del fútbol», señaló.
Según ha explicado el organizador, los fondos están destinados a la mujer, la hija y los padres de Jesús de Miguel.
Álvaro Morata, Álex Baena y otros futbolistas se suman a las donaciones
La campaña ha recibido aportaciones de destacados nombres del fútbol español, entre ellos Álvaro Morata, Álex Baena, Marc Bartra, Pedro Porro, Álex Remiro, Carles Aleñá, Álvaro Fidalgo y Borja Iglesias.
A estas contribuciones se han sumado las de dirigentes de diferentes clubes.
Una de las aportaciones más importantes ha sido la de Christian Septien, presidente del Cádiz CF, que ha donado 15.000 euros a título personal. También ha participado el presidente del Real Valladolid, Gabriel Solares, con una contribución de 2.000 euros.
La movilización ha contado igualmente con el respaldo de LaLiga y de su presidente, Javier Tebas, que ha destacado públicamente la respuesta del fútbol español ante el fallecimiento del delantero.
Junto a los profesionales del deporte, numerosos aficionados y particulares han participado en esta iniciativa mediante aportaciones de diferentes cantidades.
Cómo donar a la familia de Jesús de Miguel
La campaña continúa disponible en GoFundMe bajo el nombre Familia Jesús de Miguel, donde cualquier persona interesada puede consultar la recaudación y colaborar económicamente.
Acceder a la campaña solidaria para la familia de Jesús de Miguel
Fran Sol ha explicado que su intención es entregar a la familia el dinero reunido una vez finalice la campaña. La recaudación se suma a las numerosas muestras de solidaridad recibidas desde que el CD Tenerife confirmó el fallecimiento de Jesús de Miguel el pasado martes, 3 de noviembre.
Durante estos días, jugadores, clubes y aficionados han expresado sus condolencias y han participado en diferentes homenajes al futbolista.
La afición blanquiazul también ha depositado flores, velas y mensajes en las inmediaciones del estadio Heliodoro Rodríguez López, donde este sábado se celebrará un acto de despedida en memoria del delantero.