¿Tienes un viaje reservado y te toca mesa electoral el 29N? Piden una nueva exención

Las agencias de viajes han solicitado a la Junta Electoral Central (JEC) que permita justificar la ausencia de una mesa electoral a quienes tengan vacaciones contratadas para el próximo 29 de noviembre, fecha de las elecciones generales. La petición busca evitar que los ciudadanos tengan que cancelar viajes reservados con antelación y asumir posibles pérdidas económicas.
La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ha elevado una consulta al organismo electoral para solicitar un criterio común en toda España, mientras que UNAV-Fetave reclama una solución permanente que proteja a los viajeros ante futuras convocatorias.
Por el momento, tener un viaje pagado no garantiza quedar exento de formar parte de una mesa electoral. La decisión corresponde a la Junta Electoral de Zona y depende de las circunstancias que pueda acreditar cada persona.
Qué piden las agencias de viajes para las elecciones del 29N
CEAV considera necesario ofrecer mayor seguridad jurídica tanto a los ciudadanos como a las agencias de viajes, especialmente cuando las vacaciones se han reservado con meses de antelación.
La organización propone recuperar un criterio similar al aplicado durante las elecciones generales del 23 de julio de 2023, cuando la Junta Electoral Central permitió valorar los viajes previamente contratados como motivo para solicitar una exención.
Por su parte, UNAV-Fetave quiere que esta posibilidad se convierta en un criterio permanente, sin necesidad de volver a plantear la cuestión cada vez que se convoquen elecciones.
Su presidente, César Gutiérrez, ha defendido que los viajes contratados antes de recibir la notificación para formar parte de una mesa electoral puedan considerarse una causa justificada para solicitar la excusa.
La organización sostiene que los ciudadanos deberían poder acreditar documentalmente la reserva y el perjuicio económico que supondría cancelarla.
Al mismo tiempo, reconoce que participar en una mesa electoral es una obligación ciudadana y que cualquier excepción debe garantizar que los colegios electorales puedan funcionar correctamente.
Qué ocurrió en las elecciones generales de 2023
La petición de las agencias tiene un precedente en las elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023.
Entonces, la Junta Electoral Central aprobó el 8 de junio un criterio excepcional por la coincidencia de la jornada electoral con el periodo habitual de vacaciones de verano.
El organismo permitió a las Juntas Electorales de Zona valorar como causa justificada los viajes contratados antes de la convocatoria electoral, siempre que su cancelación ocasionara un perjuicio económico o un trastorno grave.
Para solicitar la exención era necesario presentar documentos que acreditaran la fecha de contratación y las consecuencias de cancelar el desplazamiento.
Sin embargo, aquella decisión solo era aplicable a las elecciones de julio de 2023 y no estableció un derecho permanente a quedar exento por tener vacaciones contratadas.
Esta es precisamente la situación que las agencias de viajes quieren aclarar antes del próximo 29 de noviembre.
Qué hacer si tienes vacaciones pagadas y te toca una mesa electoral
Las personas designadas para formar parte de una mesa electoral tienen la obligación de acudir, salvo que la Junta Electoral de Zona correspondiente acepte una causa justificada.
De acuerdo con la información publicada por el Gobierno de España para las elecciones del 29 de noviembre de 2026, los sorteos para seleccionar a los miembros de las mesas se realizarán entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre.
Las designaciones se notificarán durante los tres días siguientes al sorteo.
Una vez recibida la comunicación, los ciudadanos dispondrán de siete días para presentar alegaciones ante la Junta Electoral de Zona.
Si la persona seleccionada tiene un viaje contratado, puede exponer sus circunstancias y aportar documentación que justifique la reserva, su fecha y los posibles perjuicios de cancelarla. No obstante, esto no implica que la excusa vaya a ser aceptada.
La obligación de formar parte de la mesa se mantiene mientras no exista una resolución que admita la exención.
Por ello, resulta importante conservar los justificantes de pago, reservas de alojamiento, billetes y demás documentación relacionada con el viaje.
Las agencias esperan una respuesta de la Junta Electoral Central
CEAV pretende que la Junta Electoral Central establezca un criterio homogéneo antes de las elecciones para evitar diferencias entre territorios.
UNAV-Fetave va un paso más allá y reclama que la protección de los viajes contratados antes de recibir la notificación se incorpore de forma permanente a los criterios de justificación.
Ambas organizaciones coinciden en la necesidad de compatibilizar las obligaciones electorales con los derechos de los viajeros.
La decisión que adopte la Junta Electoral Central será determinante para conocer si las vacaciones contratadas podrán valorarse como motivo de exención en las elecciones generales del 29 de noviembre y bajo qué condiciones.