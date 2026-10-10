Las elecciones del 29N obligan a cambiar las fechas de estas oposiciones: consulta las nuevas

La convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 ha obligado al Ministerio del Interior a modificar el calendario de varios exámenes de empleo público que coincidían con la jornada electoral. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado, 10 de octubre, las nuevas fechas de las pruebas, que se celebrarán los días 13 y 20 de diciembre.
Los cambios afectan a procesos selectivos para acceder como personal laboral fijo de la Administración General del Estado, tanto por acceso libre como por promoción interna. Además de trasladar los exámenes, el Ministerio ha modificado las sedes donde se realizarán.
La medida aparece recogida en la Resolución de 9 de octubre de 2026, de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, publicada en el BOE número 252, con referencia BOE-A-2026-21115.
Según explica el documento oficial, la coincidencia de las pruebas con las elecciones generales convocadas mediante el Real Decreto 806/2026 obliga a reorganizar el calendario para garantizar la participación de los aspirantes en ambos procesos.
Qué oposiciones cambian de fecha por las elecciones generales
La resolución afecta al primer ejercicio o ejercicio único de los procesos selectivos convocados el 3 de julio de 2026 para los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1, sujetos al IV Convenio Colectivo Único del personal laboral de la Administración General del Estado. Las nuevas fechas se distribuyen en dos jornadas de diciembre, dependiendo de la especialidad.
Exámenes del domingo 13 de diciembre de 2026
Se celebrarán las pruebas correspondientes a las siguientes especialidades:
- M3 Medicina.
- M2 Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
- M2 Educación Social y Ciencias de la Educación.
- M2 Trabajo Social.
- M1 Dirección de Cocina.
- M1 Diseño y Amueblamiento.
- M1 Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.
- M1 Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.
- E2 Cocina y Gastronomía.
- E2 Cuidados Auxiliares de Enfermería.
- E2 Instalaciones Eléctricas y Automáticas.
- E2 Instalaciones Frigoríficas y de Climatización.
- E2 Mantenimiento General.
Todos estos exámenes tendrán lugar a las 10:00 horas en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, situada en la Ciudad Universitaria, plaza de Menéndez Pelayo, número 4.
Exámenes del domingo 20 de diciembre de 2026
Las pruebas previstas para esta fecha se repartirán entre dos sedes de Madrid. En la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, situada en la calle Profesor Aranguren, número 3, se examinarán los aspirantes de:
- M2 Enfermería.
- M1 Mantenimiento General.
Por otra parte, en la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía, ubicada en la plaza de Carabanchel, número 5, se celebrarán los ejercicios de:
- M3 Ciencias Ambientales.
- M2 Ciencias de la Información.
Las cuatro especialidades comenzarán sus pruebas a las 10:00 horas.
Por qué se han cambiado las fechas de los exámenes
El cambio responde directamente a la convocatoria de las elecciones generales del domingo 29 de noviembre de 2026, aprobada mediante el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre.
La fecha electoral coincidía con los ejercicios que habían sido fijados anteriormente mediante una resolución del 27 de agosto. El Ministerio del Interior explica que esta circunstancia hacía necesario modificar la programación para garantizar el desarrollo de las pruebas y la participación en las elecciones.
La resolución señala que la decisión se adopta conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad y buena administración. Además del cambio de fechas, el departamento ha considerado necesario reorganizar los lugares de celebración por motivos administrativos y organizativos.
Qué deben tener en cuenta los aspirantes
Los opositores afectados deberán comprobar la nueva fecha y sede correspondiente a su especialidad, ya que los ejercicios se realizarán en distintos centros de Madrid.
La resolución no establece una nueva convocatoria ni abre un plazo de inscripción. Su contenido se limita a modificar la fecha y el lugar del primer ejercicio o ejercicio único de los procesos selectivos identificados.
Las personas que participen en estas pruebas pueden consultar los cambios directamente en la Resolución de 9 de octubre de 2026 publicada en el BOE. La modificación afecta exclusivamente a las especialidades recogidas en el documento del Ministerio del Interior. No supone un aplazamiento general de las oposiciones convocadas en España con motivo de las elecciones.
De esta manera, los ejercicios inicialmente previstos para el 29 de noviembre pasan a celebrarse los domingos 13 y 20 de diciembre de 2026, según el grupo profesional y la especialidad.