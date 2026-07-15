Nuevas oposiciones en Canarias: plazas de administrativo, educación e ingeniería

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha abierto este miércoles, 15 de julio, el plazo para participar en tres procesos selectivos convocados por los ayuntamientos de Ingenio, La Matanza de Acentejo y Santa Lucía de Tirajana. En total, se ofertan seis puestos de empleo público en Canarias mediante turno libre.
Las convocatorias incluyen cuatro puestos de administrativo, una plaza de técnico de Educación Infantil y otra de ingeniero técnico industrial. Las personas interesadas dispondrán de 20 días hábiles, contados desde este jueves, 16 de julio, para presentar sus solicitudes.
Las condiciones completas, los requisitos académicos, el temario y el procedimiento para inscribirse aparecen recogidos en las bases publicadas previamente por cada administración local.
Cuatro plazas de administrativo en Ingenio
La convocatoria con más puestos corresponde al Ayuntamiento de Ingenio, en Gran Canaria, que busca cubrir cuatro plazas de administrativo o administrativa.
Los puestos pertenecen a la escala de Administración General, subescala Administrativa, y se adjudicarán mediante el sistema de oposición en turno libre.
Esto significa que la selección se basará en las pruebas establecidas en las bases, sin una fase de valoración de méritos profesionales o académicos.
Las bases completas se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 81, de 8 de julio de 2026. El BOE establece un plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la resolución para presentar las solicitudes.
Los siguientes anuncios del proceso, como las listas de personas admitidas, las fechas de los ejercicios o los resultados, se difundirán por los canales indicados en las propias bases.
Una plaza de Educación Infantil en La Matanza
El Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo, en Tenerife, ha convocado una plaza de técnico o técnica de Educación Infantil.
En este caso, el puesto forma parte de la plantilla de personal laboral fijo y se cubrirá mediante concurso-oposición en turno libre. Este sistema combina la realización de pruebas selectivas con la valoración de los méritos establecidos en la convocatoria.
Las bases se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 74, de 22 de junio. Posteriormente fueron rectificadas mediante otra publicación oficial del 8 de julio.
El BOE concede igualmente un plazo de 20 días hábiles, contado desde el jueves 16 de julio, para participar en el proceso.
Las personas interesadas deben consultar la versión rectificada de las bases antes de presentar la solicitud, especialmente para comprobar la titulación exigida, los méritos que se valorarán y el contenido de las pruebas.
Oposición para ingeniero técnico industrial en Santa Lucía de Tirajana
La tercera convocatoria corresponde al Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, también en Gran Canaria.
El consistorio busca cubrir una plaza de ingeniero o ingeniera técnico industrial, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Media.
La plaza se adjudicará mediante oposición y turno libre, según recoge la resolución publicada en el BOE.
Las bases reguladoras aparecieron en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 67, de 5 de junio de 2026. La convocatoria también fue recogida en el Boletín Oficial de Canarias número 125, de 24 de junio.
El plazo para solicitar la participación será de 20 días hábiles desde el día siguiente a la publicación en el BOE.
Cómo participar en las oposiciones
El anuncio estatal marca el comienzo del plazo, pero cada ayuntamiento fija en sus bases la forma de inscripción, la documentación necesaria, las tasas de examen y los requisitos de acceso.
Por este motivo, los aspirantes deben consultar las sedes electrónicas y los tablones oficiales de Ingenio, La Matanza de Acentejo y Santa Lucía de Tirajana antes de completar el trámite.
También conviene comprobar si existen causas de exención o reducción de tasas y conservar el justificante de registro de la solicitud.
Los anuncios posteriores de cada proceso selectivo se publicarán en la forma prevista por las bases de cada convocatoria.