Sanidad alerta del riesgo por calor extremo en Canarias: estas son las zonas más afectadas

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha anunciado la activación de diferentes niveles de avisos por riesgo para la salud por la previsión de un episodio de temperaturas extremas con potencial riesgo en la salud.
Según ha informado la Consejería de Sanidad, se trata de una decisión adoptada en el ámbito del Plan de vigilancia y prevención frente al calor con los datos suministrados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el Ministerio de Sanidad.
De esta manera, habrá Nivel 2 (‘riesgo moderado’ en población vulnerable) en zonas de meteosalud de Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Santa Cruz de Tenerife-El Rosario, Lanzarote y La Palma.
Mientras, existirá Nivel 1 (‘riesgo leve’ en población vulnerable) en el norte, este, sur y oeste de Gran Canaria; este, sur y oeste de Tenerife; y Fuerteventura.
Por su parte, la superación de los umbrales de temperatura máxima en las zonas de meteosalud indican un aumento del riesgo de golpes de calor y otros problemas de salud especialmente en población sensible y vulnerable.
Por ello, se recomienda que a las medidas de prevención habituales frente al calor se considere reprogramar las actividades al aire libre que supongan un esfuerzo físico y permanecer en lugares frescos el mayor tiempo posible.
Se insta también a que se adopten medidas de protección frente al calor en las actividades de carácter cultural-religioso, y una especial vigilancia ante la posible aparición de síntomas por calor en los asistentes.