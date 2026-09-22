David Suárez, delegado de la Aemet en Canarias, explica cómo serán los próximos días de calor: “El jueves será el día de mayor intensidad”

La masa de aire continental africana que afecta a Canarias elevará todavía más las temperaturas durante los próximos días, con calima, máximas que pueden alcanzar o superar los 37 grados en las islas orientales y posibles goterones en el interior de Tenerife. El jueves será, según la Aemet, el día de mayor intensidad del episodio.
Así lo ha explicado David Suárez, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Canarias, en declaraciones a Televisión Canaria. El responsable de la Agencia en las Islas advierte de que el ascenso térmico continuará este miércoles y se prolongará durante buena parte de la semana.
“La masa de aire continental africana está dejando altas temperaturas en el Archipiélago y para mañana tendremos ascensos que se van a extender a lo que queda de semana”, señala Suárez.
Hasta 37 grados y calima en las islas orientales
Este miércoles, 23 de septiembre, los avisos amarillos por altas temperaturas afectarán a Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.
Según el delegado de la Aemet, en estas islas las temperaturas “pueden alcanzar y superar los 37 grados centígrados”, en una jornada marcada también por la presencia de calima.
La previsión oficial de la Agencia para este miércoles confirma el ascenso térmico previsto en Canarias.
El episodio no estará caracterizado únicamente por el calor. Suárez explica que también se está produciendo una entrada de humedad, responsable de la formación de nubosidad que acompaña a la masa cálida africana.
Esta combinación de altas temperaturas, calima y humedad dejará una situación meteorológica más variable de lo habitual durante los próximos días.
Asimismo, la nubosidad prevista podría dejar alguna precipitación en el interior de Tenerife “en forma de chubasco, en forma de goterón”, ha explicado David Suárez.
El jueves será el día más intenso del episodio
El calor continuará aumentando durante la jornada del jueves. La Agencia sitúa ese día como el punto de mayor intensidad de este nuevo episodio de altas temperaturas en Canarias.
“El jueves esperamos que sea el día con mayor intensidad del episodio”, afirma Suárez, quien añade que para esa jornada habrá avisos amarillos en prácticamente todas las Islas.
La tendencia comenzaría a cambiar el viernes. Según las previsiones actuales, ese día se espera que las temperaturas empiecen a descender.
No obstante, el delegado de la Aemet apunta a que la situación meteorológica asociada a esta masa de aire africano se mantendrá, “con alta probabilidad”, durante todo lo que queda de semana.
Alerta por incendios forestales en Tenerife y Gran Canaria
El nuevo episodio de calor tendrá también consecuencias en materia de emergencias.
El Gobierno de Canarias declarará desde las 08.00 horas de este miércoles la alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria y Tenerife, de acuerdo con la información comunicada este martes por la Dirección General de Emergencias.
En Gran Canaria, la alerta afectará a las zonas situadas a partir de la cota de 400 metros, mientras que en Tenerife abarcará toda la Isla.